Nie jest to pierwszy raz, kiedy zagraniczny szkoleniowiec drużyny przyjezdnej komplementuje podczas konferencji prasowej atmosferę na Łazienkowskiej. Podobnie było tym razem, kiedy Emery został zapytany przez brytyjskiego dziennikarza o wpływ kibiców i otoczki związanej z tym spotkaniem na jego podopiecznych.

– Wiedzieliśmy przed meczem, jaka będzie atmosfera i wiedzieliśmy, jak się przygotować do meczu, na którym będzie stadion pełen kibiców. Zwykle ciężko się gra przy Łazienkowskiej. Analizowałem 27 meczów rozgrywanych w Warszawie i były one trudne dla rywali. Dość powiedzieć, że Legia przegrała tylko raz, a wygrała 21 albo 22 razy. To pokazuje, jak bardzo zmotywowana jest drużyna, gdy ma wsparcie trybun. To się ziściło. Grało nam się ciężko, a Legia zaprezentowała się z bardzo dobrej strony - przyznał był menedżer m.in. Sevilli, Arsenalu, PSG i Villarreal, który aż czterokrotnie w swojej karierze triumfował w Lidze Europy.

Faktycznie, kibice Legii w trakcie meczu kolejny raz spisali się fantastycznie. Mowa nie tylko o tzw. Żylecie, czyli trybunie, gdzie przebywają najbardziej zagorzali fani warszawskiego zespołu. Cały stadion - zwłaszcza w spotkaniach na niwie europejskiej, swoim dopingiem sprawia niesamowite wrażenie.

Również Runjaić nie ukrywał, że wsparcie kibiców było jednym z kluczowych elementów, który przyczynił się do wygranej nad przedstawicielem Premier League. Zapytany, czy jego zdaniem bohaterem spotkania jest Ernest Muci - autor dwóch goli, Niemiec odpowiedział wymownie.

- Ernest Muci zawodnikiem meczu? Byli nim nasi kibice. To nasz dwunasty zawodnik - rzekł.