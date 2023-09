Olbrzymi turniej dla dzieci. Spodek wypełni się ponad tysiącem młodych szachistów!

Blisko tysiąc dwustu uczestników, sześćset szachownic, prawie dwadzieścia tysięcy drewnianych figur… We wtorek, 26 września, w Katowicach odbędą się SYNERISE Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli, czyli największa w Polsce szachowa impreza dla dzieci i młodzieży.

To już ósma edycja tej niezwykłej imprezy dla młodych szachistów, która regularnie odbywa się na płycie katowickiego Spodka, najbardziej znanej polskiej hali sportowej. We wtorek wyłonieni zostaną najlepsi zawodnicy w dwudziestu grupach rozgrywkowych, osobno dla chłopców i dziewcząt.

– Jesteśmy już przygotowani i czekamy na uczestników, którzy przy szachownicach w Spodku rozegrają w sumie cztery tysiące osiemset partii. Razem z naszymi sponsorami przygotowaliśmy tysiąc dwieście pakietów startowych, a na zawodników czeka też ponad osiemset pamiątkowych medali – wymienia Ewa Brożek, współorganizatorka SYNERISE Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół i Przedszkoli w Katowicach. Organizację Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół i Przedszkoli wsparły m.in. firma Synerise, PKO Bank Polski, a także EY.



Zawodnicy będą w turnieju reprezentować przedszkola lub szkoły, do których uczęszczają. Najmłodszy zgłoszony do turnieju uczestnik ma cztery lata, a do Katowic przyjadą zawodnicy z całej Polski, bo impreza przez osiem lat zyskała ogromną renomę w środowisku szachowym.

– Na listach startowych mamy medalistów mistrzostw Europy i świata – dodaje Brożek.



Wielkim atutem tej imprezy jest to, że może w niej zagrać każdy, kto tylko zna szachowe zasady. Organizatorzy nie ukrywają, że ich głównym celem jest popularyzowanie szachów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Szachy już dziś są trzecią dyscypliną sportu pod względem liczby zarejestrowanych w Polsce graczy.



– Wiadomo, że wśród naszych uczestników dużą część stanowią dzieci, które już grywają w turniejach i pasjonują się szachami, ale w każdym roku jest też grupa, która tę cudowną szachową przygodę dopiero zaczyna. W SYNERISE Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli każdy znajdzie dla siebie miejsce i, mam nadzieję, zakocha się w szachach na lata – dodaje Łukasz Brożek, dyrektor turnieju.



– Już sam udział w zawodach wymaga sporej odwagi, więc można powiedzieć, że każdy jest zwycięzcą. Liczymy, że podobnie jak w ubiegłych latach wszyscy przekonają się, że dzieci i młodzież bardzo chętnie grają w szachy, a do tego reprezentują wysoki poziom – dodaje Szymon Walter, współorganizator zawodów.



Oprócz szachowej rywalizacji, uczestnicy będą mieli okazję spotkać i posłuchać wyjątkowych postaci polskiej nauki i biznesu podczas Katowickiego Kongresu Edukacyjnego. Więcej szczegółów na temat SYNERISE Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w szachach na facebookowym profilu "Gramy w szachy". Pierwsza runda SYNERISE Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół i Przedszkoli zaplanowana jest na godz. 10, a tuż po niej odbędzie się ceremonia rozpoczęcia turnieju i kolejne rundy.

