Kielczanie po siedmiu rozegranych spotkaniach mają na koncie tylko pięć punktów. Szansę odbicia się od dna ligowej tabeli mieli w Szczecinie. Prowadzili 1:0 i zdobyli nawet drugą bramkę, ale z powodu minimalnego spalonego nie została ona uznana. Pogoń wyrównała w doliczonym czasie pierwszej połowy, w drugiej dołożyła dwa gole i Korona poniosła czwartą porażkę w sezonie.

- Wiemy, że tych punktów nam bardzo brakuje i każdy mecz, który jest przed nami, jest na wagę złota. W ten sposób też podejdziemy do meczu z Widzewem. Wiem jednak, że damy radę. Musimy po prostu być sobą i nie możemy popełniać takich błędów, jakie zrobiliśmy w Szczecinie. Jestem przekonany, że takie już nam się nie przytrafią – zapewnił trener Kamil Kuzera.

- Musimy być skoncentrowani, bo nie mamy marginesu błędu. Jesteśmy w ciężkiej sytuacji, mamy tego świadomość. Musimy walczyć o każdą piłkę, aby wróciły zachowania z poprzedniej rundy – powiedział Trojak. Dodał, że aktualna pozycja w tabeli nie oddaje potencjału kieleckiej drużyny.

- Nikt z nas nie spodziewał się, że tak wystartujemy. Parząc na tę drużynę w okresie przygotowawczym, nie chcę mi się do końca wierzyć, w którym teraz jesteśmy miejscu. W poprzedniej rundzie i latem zrobiliśmy duży postęp. W porównaniu z poprzednim rokiem mamy lepszą kadrą – mówił kapitan Korony.

Nie brak opinii, że kielczanie na boisku nie prezentują się wcale gorzej, niż w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu, kiedy wydostali się z dolnych rejonów tabeli i utrzymali w ekstraklasie. Tyle tylko, że za tym nie idą zdobywane punkty.

- W poprzedniej rundzie nie mieliśmy marginesu błędu. Każda piłka była najważniejsza. Teraz jest początek sezonu. Oczywiście, walczymy, ale nie jesteśmy skoncentrowani na sto procent przez 90 minut. Są momenty, kiedy się wyłączamy. Wiosną tego nie było. Rozmawialiśmy o tym po Pogoni. Jak powiedział trener, jesteśmy taką drużyną, która, jeśli się wyłączy na dwie minuty, to traci bramkę – podkreślił obrońca drużyny ze stolicy regionu świętokrzyskiego, który wierzy, że już niedługo dla jego zespołu znów zaświeci słońce.

- Ten klub pokazywał, że potrafi podnieść się z każdego kryzysu. Wierzę, że zrobimy to tylko ciężką pracę. Chcemy wygrać z Widzewem i zacząć seryjnie punktować – dodał Trojak.

Rywal kielczan w poprzedniej kolejce, już pod wodzą nowego szkoleniowca Daniela Myśliwca, pokonał Cracovię 2:0, dla której była to pierwsza porażka w sezonie.

- Filozofia trenera Myśliwca jest podobna do tej, którą prezentował choćby w Stali Rzeszów. Krótkie, kombinacyjne podania, ale przy tym wszystkim jest też wiele konkretów. W zespole po zmianie szkoleniowca widać nową energię. Ale jestem przekonany, że jeśli na boisku będziemy robić to co należy, to wygramy ten mecz – zaznaczył Kuzera, który dodał, że ma już plan na ten mecz.

- W pewnych fragmentach będziemy musieli grać wysoko, a w innych bronić niżej. Pewne rozwiązania mam w głowie. Naszym plusem jest to, że potrafimy płynnie przechodzić do niektórych faz gry i to jest budujące. Postaramy się to wykorzystać z łódzkim zespołem – powiedział trener kielczan.

W piątkowym spotkaniu oprócz kontuzjowanego Jakuba Łukowskiego nie zagrają też Dalibor Takac i Kyryło Petrow. Pod znakiem zapytania stoi występ Mariusa Briceaga i Piotra Malarczyka.

Relacja i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AA, PAP