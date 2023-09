Wizualizacja stadionu lekkoatletycznego w Ostrowie Wielkopolskim gotowa. "Będzie piękny i nowoczesny"

Zdaniem prezydent to będzie jedna z największych inwestycji sportowych w historii Ostrowa Wlkp. Prace rozbiórkowe rozpoczną się wraz z końcem września a kompleksowa modernizacja stadionu potrwa 20 miesięcy. Koszt inwestycji szacowany jest na 28 mln zł, z czego miasto pozyskało 12 milionów złotych dofinansowania z Polskiego Ładu.

- Wizualizacje zachwycają i wywołują szeroki uśmiech. Obiekt będzie piękny i nowoczesny. Taki, na jaki zasługują nasi wspaniali, młodzi i ambitni sportowcy. Dziś stadion przy Kusocińskiego daleki jest od ideału. Modernizacja będzie zatem bardzo gruntowna. Każdy element tego obiektu będzie nowy, bo wymaga tego ten zdegradowany przez dziesięciolecia stadion – powiedziała Beata Klimek.

W ramach inwestycji powstanie pełnowymiarowe boisko o wymiarach 60x100 metrów. Boisko będzie mieć instalacje odwadniającą i nawadniającą. Nie zabraknie infrastruktury towarzyszącej, w tym między innymi oświetlenia boiska. Kluczowym elementem inwestycji będzie 5-torowa bieżnia o długości 400 metrów o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek zaplecza sportowego wraz z trybunami.

Budynek, zaprojektowany w kształcie litery L, będzie miał dwie kondygnacje. Postanie wzdłuż stadionu. Dzięki niemu młodzi sportowcy będą mogli trenować przez cały rok, bez względu na pogodę. To właśnie w tym budynku wybudowana zostanie między innymi bieżnia o długości 100 metrów i skocznia w dal. Dodatkowo będą szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, osobne dla KS Centra 1946 Ostrów Wielkopolski i KS Stal „LA” Ostrów Wielkopolski. Powstaną jadalnia, sala konferencyjna, sala do ćwiczeń, rehabilitacji, siłownie, biuro zawodów.

W ramach inwestycji powstanie także skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnie do rzutu młotem, dyskiem, oszczepem i skocznia do skoku wzwyż. Będzie też trybuna na 500 miejsc, zarówno dla gości jak i gospodarzy. Po zakończonym remoncie stadion będzie spełniał kategorię VA Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Taka kategoria oznacza, że na obiekcie mogą być rozgrywane zawody sportowe rangi mistrzostw Polski czy mityngów ogólnopolskich.

- Lekkoatleci zgodnie podkreślają, że to dla nich inwestycja strategiczna. Dzięki niej zmieni się całkowicie przygotowanie zawodników – podkreśliła prezydent Ostrowa Wlkp.

CM, PAP