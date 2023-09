Polka z medalem mistrzostw świata. Pierwsze podium w tej konkurencji od 24 lat

Oboje wywalczyli kwalifikacje dla Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

To pierwsze podium polskiej kajakarki w tej konkurencji od 24 lat. Wcześniej medale w K-1 zdobyły Maria Ćwiertniewicz (złoto w 1975 roku) i Beata Grzesik (srebro w 1999 roku). Wicemistrzyni Igrzysk Europejskich w Krakowie, zawodniczka Startu Nowy Sącz, zaledwie o 0,03 s wyprzedziła czwartą na mecie Holenderkę Martinę Wegman. Do Fox płynąca bezbłędnie Polka straciła 1,40, a do Mintalowej 0,27 s. Obie rywaliki zaliczyły po dwa punkty karne.

Natalia Pacierpnik oraz Dominika Brzeska odpadły w eliminacjach.

W rywalizacji K-1 mężczyzn multimedalista MŚ i ME, startujący po dłuższej przerwie Polaczyk był siódmy. Zwyciężył Brytyjczyk Joseph Clarke przed Czechem Jirim Prskavecem.

To drugi medal biało-czerwonych w Lee Valley. Brązowy wywalczyli w K1 drużynowo Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut i Dariusz Popiela.

MC, PAP