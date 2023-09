Dla Polaka to ósma walka dla największej organizacji MMA na świecie. Jak na razie zgromadził pięć zwycięstw oraz dwie porażki. Do starcia z Fizievem przystąpi po pokonaniu na punkty Jalina Turnera i z pewnością ma apetyt na więcej. Jeśli zwycięży, to prawdopodobnie zasłuży na jeszcze większe walki w dywizji lekkiej.



Zobacz także: To będzie przewaga Mateusza Gamrota? Polak powiedział to wprost!

Zadanie nie jest jednak proste, gdyż po drugiej stronie oktagonu stanie jeden z najlepszych stójkowiczów w tej kategorii wagowej. Azer ma na koncie m.in. osiem wygranych przez nokaut. Nie tak dawno mógł pochwalić się serię sześciu kolejnych zwycięstw, która jednak została przerwana przez Justina Gaethje.

- Jestem zawodnikiem długodystansowym, rozkręcającym się z rundy na rundę, a przede wszystkim walczącym w końcówkach. Czuję, że UFC docenia mój poziom sportowy, więc chcę odwdzięczyć się dobrym widowiskiem - stwierdził Gamrot w rozmowie z Polsatsport.pl.

Wyniki gali UFC: Mateusz Gamrot - Rafael Fiziev

Karta główna:

waga lekka: Mateusz Gamrot (22-2-1NC, 7 KO, 5 SUB) - Rafael Fiziev (12-2, 8 KO, 1 SUB)

waga piórkowa: Bryce Mitchell (15-1, 9 SUB) - Dan Ige (17-6, 5 KO, 5 SUB)

waga słomkowa: Marina Rodriguez (16-3-2, 6 KO, 1 SUB) - Michelle Waterson-Gomez (18-11, 3 KO, 9 SUB)

waga półśrednia: Bryan Battle (9-2, 3 KO, 4 SUB) - AJ Fletcher (10-2, 4 KO, 5 SUB)

waga piórkowa: Ricardo Ramos (16-4, 4 KO, 7 SUB) - Charles Jourdain (14-6-1, 8 KO, 4 SUB)

Karta wstępna:

waga kogucia: Miles Johns (13-2, 4 KO, 2 SUB) - Dan Argueta (9-1-1NC, 2 KO, 4 SUB)

waga półśrednia: Tim Means (32-15-1-1NC, 19 KO, 5 SUB) - Andre Fialho (16-7-1NC, 13 KO, 1 SUB)

waga średnia: Jacob Malkoun (7-2, 2 KO) - Cody Brundage (8-3, 4 KO, 3 SUB)

waga ciężka: Mohammed Usman (10-2, 4 KO, 2 SUB) pokonał Jake'a Colliera (13-10, 5 KO, 4 SUB) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 30-27).

waga słomkowa: Mizuki Inoue (15-6, 9 SUB) pokonała Hannah Goldy (6-4, 1 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

waga kogucia: Montserrat Rendon (6-0) pokonała Tamires Vidal (7-2, 1 KO, 2 SUB) niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 28-29).

Transmisja gali UFC: Gamrot - Fiziev od 0:00 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport.

jb, Polsat Sport