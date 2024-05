FEN 54: Wyniki na żywo

Przypomnijmy, że pierwotnie w main evencie mieli zmierzyć się Vitaliy Yakimenko i Farid Alibabazade. Stawką starcia miał być tytuł mistrza organizacji w kategorii muszej. Ukrainiec jednak nie wypełnił ustalonego limitu wagowego. W związku z tym pojedynek stracił status walki wieczoru, a po pas w przypadku zwycięstwa będzie mógł sięgnąć tylko Azer.

Tym samym organizacja zdecydowała, że w najważniejszej potyczce gali wystąpi Wyroślak. Zawodnik z Piły przed własną publicznością zawalczy z Maksimem Grabovichem. Ewentualne zwycięstwo nad Ukraińcem powinno sprawić, że 26-latek stanie się naturalnym pretendentem do tytułu mistrza wagi lekkiej.

Ciekawie zapowiada się także starcie Jana Ciepłowskiego z Thiago Nogueirą. Obaj zawodnicy są niepokonani w MMA. W piątkowy wieczór w Pile któryś z nich najpewniej dopisze do swojego rekordu pierwszą przegraną. Łącznie w karcie walk znalazło się dziewięć pojedynków - osiem zawodowych i jeden na zasadach semi-pro.

Wyniki na żywo gali FEN 54 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Wyniki walk:

Walka wieczoru:

70,3 kg - Gracjan Wyroślak (5-1) vs Maksim Grabovich (11-7)

Karta główna:

56,7 kg - Witalij Jakimienko (8-1) vs Farid Alibabazade (12-6-1)

61,2 kg - Jan Ciepłowski (6-0) vs Thiago Nogueira (3-0)

93,0 kg - Łukasz Olech (4-1) vs Delan Monte (9-5)

83,9 kg - Adrian Gorący (0-1) vs Maksymilian Kowalski (2-1)

70,3 kg - Oleksandr Moisa (1-1) vs Michał Romaneczko (1-1)

Karta wstępna:

77,1 kg - Wojciech Demczur (3-1) vs Marcin Kopcza (1-1-1)

65,8 kg - Bartłomiej Skowyra (1-2) vs Patryk Marzec (2-2)

77,1 kg - Jakub Szymanowski vs Natan Niewiadomski - semi-pro