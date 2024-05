Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze bokserskie wydarzenie tego roku na świecie. 18 maja dojdzie do hitowej walki Tyson Fury (34-0-1, 24 KO) kontra Oleksandr Usyk (21-0, 14 KO). Stawką pojedynku będzie niekwestionowane mistrzostwo świata wagi ciężkiej. To nie będzie jednak jedyna atrakcja gali w Rijadzie. Oto pełna karta walk gali Fury - Usyk.

Termin brytyjsko-ukraińskiej potyczki był kilkukrotnie przekładany. Finalnie strony doszły do porozumienia i już w najbliższą sobotę w Arabii Saudyjskiej dojdzie do fenomenalnie zapowiadającego się boju. Na szali znajdą się pasy kategorii ciężkiej WBC (należący do Fury'ego), IBF, IBO, WBA i WBO (należące do Usyka). Tym samym po raz pierwszy od niemal 25 lat wyłoniony zostanie niekwestionowany czempion królewskiej wagi.

Obaj pięściarze nie zaznali jeszcze smaku porażki na zawodowym ringu. Fury ma na koncie 34 zwycięstwa i jeden remis. Jego ostatni występ nie należał jednak do najlepszych. W październiku zeszłego roku "Gypsy King" pokonał niejednogłośną decyzją sędziów Francisa Ngannou. Przypomnijmy, że dla Kameruńczyka był to debiut w zawodowym boksie. Były mistrz UFC bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę Brytyjczykowi - nawet posłał go na deski w trzeciej rundzie. Po pojedynku nie brakowało opinii, że to jemu powinna przypaść wygrana.

Natomiast Usyk swoją ostatnią walkę stoczył w Polsce. Na gali we Wrocławiu 37-latek znokautował w dziewiątej rundzie Daniela Duboisa. Aktualny rekord Ukraińca na zawodowym ringu to 21 zwycięstw i ani jednej porażki. Teraz pochodzący z Symferopola pięściarz stanie przed najważniejszym wyzwaniem w swojej karierze.

Gala w Rijadzie zapowiada się znakomicie. W co-main evencie dojdzie do pojedynku, którego stawką będzie pas IBF w wadze cruiser. Jai Opetaia (24-0, 19 KO) stanie do walki rewanżowej z Mairisem Briedisem (28-2, 20 KO). W ich pierwszym starciu górą był Australijczyk. Łącznie w karcie walk znalazło się dziewięć potyczek.

Karta walk gali Fury - Usyk. Kto walczy?

Tyson Fury (34-0-1, 24 KO) - Oleksandr Usyk (21-0, 14 KO) - walka o pasy mistrza WBC, IBF, IBO, WBA, WBO w kategorii ciężkiej

Jai Opetaia (24-0, 19 KO) - Mairis Briedis (28-2, 20 KO) - walka o pas mistrza IBF w kategorii cruiser

Joe Cordina (17-0, 9 KO) - Anthony Cacace (21-1, 7 KO)

Agit Kabayel (24-0, 16 KO) - Frank Sanchez (24-0, 17 KO)

Mark Chamberlain (15-0, 11 KO) - Joshua Oluwaseun Wahab (23-1, 16 KO) - walka o pas WBC Silver w kategorii lekkiej

Siergiej Kowaliow (35-4-1, 29 KO) - Robin Sirwan Safar (16-0, 12 KO)

Isaac Lowe (24-2-3, 8 KO) - Hasibullah Ahmadi (16-1, 5 KO)

Moses Itauma (8-0, 6 KO) - Ilja Mezencev (25-3, 21 KO)

Daniel Lapin (9-0, 3 KO) - Octavio Pudivitr (9-1, 4 KO)

David Nyika (8-0, 7 KO) - Michael Seitz (12-0, 10 KO)