Nadszedł czas na UFC Vegas 79. Po raz drugi w karierze w walce wieczoru gali największej organizacji MMA na świecie wystąpi Mateusz Gamrot (22-2-1NC, 7 KO, 5 SUB). Rywalem Polaka będzie Rafael Fiziev (12-2, 8 KO, 1 SUB). Transmisja gali UFC Vegas 79 z main eventem Mateusz Gamrot - Rafael Fiziev w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Polsko-azerska potyczka zapowiada się niezwykle ekscytująco. Obaj zawodnicy mają duże ambicje i chcieliby włączyć się do rozgrywki o mistrzowski pas. Zwycięzca tego starcia znacząco przybliży się do realizacji celu.

Dla "Gamera" będzie to ósmy pojedynek pod szyldem UFC. Do tej pory wygrał pięć walk i dwie przegrał. W ostatnim występie pokonał niejednogłośnie na punkty Jalina Turnera. Miało to miejsce w marcu tego roku. Warto dodać, że zawodnik z Kudowy-Zdroju podjął rękawice z zaledwie kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Pierwotnie rywalem "Tarantuli" miał być Dan Hooker, ale Nowozelandczyk doznał kontuzji.

ZOBACZ TAKŻE: Jak wyglądała ostatnia walka Mateusza Gamrota w UFC? Nie było łatwo! (WIDEO)

Tym razem przeciwnikiem Gamrota będzie Fiziev. Reprezentant Azerbejdżanu uchodzi za jednego z najlepszych stójkowiczów w kategorii lekkiej. "Ataman" od dłuższego czasu plasuje się w czołowej dziesiątce rankingu tej dywizji. Po raz ostatni 30-latek walczył w marcu tego roku. Wówczas po świetnej walce przegrał większościową decyzją sędziów z Justinem Gaethje. Warto jednak wspomnieć, że przed tym pojedynkiem Fiziev zanotował serię sześciu zwycięstw.

Oprócz kapitalnie zapowiadającego się main eventu, na UFC Vegas 79 nie zabraknie innych ciekawych pojedynków. Interesująco powinno być w co-main evencie, w którym rękawice skrzyżują Bryce Mitchell (15-1, 9 SUB) i Dan Ige (17-6, 5 KO, 5 SUB). Natomiast w kategorii muszej pań dojdzie do potyczki Mariny Rodriguez (16-3-2, 6 KO, 1 SUB z Michelle Waterson-Gomez (18-11, 3 KO, 9 SUB).

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):

waga lekka: Mateusz Gamrot (22-2-1NC, 7 KO, 5 SUB) - Rafael Fiziev (12-2, 8 KO, 1 SUB) - początek ok. 3:00

waga piórkowa: Bryce Mitchell (15-1, 9 SUB) - Dan Ige (17-6, 5 KO, 5 SUB)

waga słomkowa: Marina Rodriguez (16-3-2, 6 KO, 1 SUB) - Michelle Waterson-Gomez (18-11, 3 KO, 9 SUB)

waga półśrednia: Bryan Battle (9-2, 3 KO, 4 SUB) - AJ Fletcher (10-2, 4 KO, 5 SUB)

waga piórkowa: Ricardo Ramos (16-4, 4 KO, 7 SUB) - Charles Jourdain (14-6-1, 8 KO, 4 SUB)

Karta wstępna (22:00):

waga kogucia: Miles Johns (13-2, 4 KO, 2 SUB) - Dan Argueta (9-1-1NC, 2 KO, 4 SUB)

waga półśrednia: Tim Means (32-15-1-1NC, 19 KO, 5 SUB) - Andre Fialho (16-7-1NC, 13 KO, 1 SUB)

waga średnia: Jacob Malkoun (7-2, 2 KO) - Cody Brundage (8-3, 4 KO, 3 SUB)

waga ciężka: Mohammed Usman (9-2, 4 KO, 2 SUB) - Jake Collier (13-9, 5 KO, 4 SUB)

waga słomkowa: Mizuki Inoue (14-6, 9 SUB) - Hannah Goldy (6-3, 1 KO, 1 SUB)

waga kogucia: Montserrat Rendon (5-0) - Tamires Vidal (7-1, 1 KO, 2 SUB)

mtu, Polsat Sport