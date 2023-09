Kurek od pewnego czasu zmagał się z urazem barku. Problemy zaczęły się jeszcze podczas rozgrywek Ligi Narodów. Wydawało się, że kapitan reprezentacji jest na dobrej drodze do powrotu do optymalnej formy. Pojechał z drużyną na mistrzostwa Europy, ale kłopoty zdrowotne powróciły przed decydującymi meczami turnieju, w którym Polacy wywalczyli złoty medal.

Zobacz także: Bartosz Kurek nie zagra w kwalifikacjach olimpijskich. Wiemy, kto go zastąpi

W poniedziałek pojawiła się oficjalna informacja, że Kurek nie poleci z kadrą do Chin na kwalifikacje olimpijskie. Atakujący będzie wracał do optymalnej dyspozycji, a w przyszłym roku chce wrócić do kadry i przygotowywać się z nią do gry na igrzyskach w Paryżu. Na turnieju w chińskim Xi'an zastąpi go Bartłomiej Bołądź, a rolę kapitana przejmie Aleksander Śliwka.

Kurek skomentował sytuację w mediach społecznościowych. Kapitan zapewnił, że będzie trzymał kciuki za swych kolegów i życzył im powodzenia w walce o olimpijskie paszporty. Zapewnił też, że będzie ciężko pracował, by wrócić do formy.

"Panowie, cel znacie, macie wszystko żeby to zrobić będę trzymał kciuki i ciężko pracował żeby jeszcze dostać szanse na wspólne wojaże" – napisał na Instagramie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Bartosz Kurek (@bartkurek88)

"Jeżeli ten sezon w moim wykonaniu ma mieć jakiś obrazek tytułowy to wybieram ten" – dodał, załączając zdjęcie ze złotym medalem mistrzostw Europy.

RM, Polsat Sport