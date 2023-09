Koszmar gwiazdora Manchesteru United! Rozbił samochód warty majątek (WIDEO)

Marcus Rashford nie zaliczy minionego weekendu do udanych, mimo wygranej jego Manchesteru United na wyjeździe z Burnley 1:0 w Premier League. Anglik po powrocie z meczu do domu brał udział w kolizji drogowej, niszcząc tym samym swojego luksusowego Rolls-Royce'a o wartości prawie czterech milionów złotych!

O zdarzeniu poinformował brytyjski dziennik "The Sun", który zaznaczył, że w kolizji drogowej brał udział piłkarz "Czerwonych Diabłów" Rashford oraz jeszcze jeden kierowca. Do zdarzenia doszło w późnych godzinach wieczornych, kiedy zawodnicy United wysiedli z klubowego autokaru i przesiedli się do swoich prywatnych samochodów, aby wrócić do domów.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda Legii skomentowała zwycięstwo w klasyku. "Nasza drużyna ma wielki charakter"

Na szczęście - jak informuje rzecznik prasowy Manchesteru United, ani piłkarzowi, ani drugiemu kierowcy nic się nie stało. Ucierpiał za to samochód reprezentanta Anglii. Rolls-Royce o wartości około 700 tysięcy funtów, czyli niespełna czterech milionów złotych będzie musiał przejść solidny lifting. Część jego zniszczeń można dostrzec w nagraniu jednego z "gapiów", który umieścił filmik w mediach społecznościowych.

Scene of the Rashford’s car accident last night pic.twitter.com/V2AAfi1oYf — UtdPlug (@UtdPlug) September 24, 2023

Z kolei "Daily Mail" poinformował, że Rashford jest wstrząśnięty tą sytuacją, a na miejscu zdarzenia w celu udzielenia pomocy poszkodowanym zjawił się inny zawodnik klubu z Old Trafford, Bruno Fernandes.

25-letni Rashford rozegrał w tym sezonie sześć meczów w Premier League, w których zdobył bramkę i asystę. Manchester United z bilansem trzech zwycięstw i trzech porażek plasuje się na dziewiątym miejscu w tabeli.