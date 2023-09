Dwie drużyny z kompletem punktów! Przed Polkami mecz na szczycie tabeli w Lidze Narodów

Drużyny Serbii i Polski z kompletami sześciu punktów prowadzą w grupie B3 piłkarskiej Ligi Narodów kobiet po dwóch rozegranych kolejkach. We wtorek Polki pokonały w Gdyni Ukrainę 2:1 (1:0), a Serbki, też u siebie, wygrały z Grecją 4:0 (3:0). W kolejnym meczu LN biało-czerwone podejmą 27 października w Tychach Serbię.

Pierwsza w historii edycja Ligi Narodów rozpoczyna jednocześnie kwalifikacje do mistrzostw Europy 2025, które odbędą się w Szwajcarii. Zespoły zostały podzielone na ligę A, B oraz C. W lidze A i B są cztery czterozespołowe grupy, natomiast w lidze C jest pięć grup.

Do turnieju finałowego awansują cztery reprezentacje, które zajmą pierwsze miejsce w grupach w lidze A. Awans do wyższej dywizji gwarantuje wygranie grupy.

Turniej finałowy oraz dwumecze o awans i utrzymanie w danej dywizji zostaną rozegrane w dniach 21-28 lutego 2024 roku. Wyżej notowane drużyny rewanżowe spotkania rozegrają u siebie. Losowanie par turnieju finałowego oraz baraży o awans i utrzymanie w dywizjach odbędzie się 11 grudnia.

Tabela grupy B3 Ligi Narodów kobiet w piłce nożnej:

M P Bramki 1. Serbia 2 6 6-1 2. Polska 2 6 5-2 3. Ukraina 2 0 2-4 4. Grecja 2 0 1-7.

RM, PAP