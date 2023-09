Zwycięstwo Polek w meczu Ligi Narodów! Emocje do ostatnich sekund

Pierwsze we wtorek zaatakowały Ukrainki, ale po paru minutach kontrolę na boisku przejęły biało-czerwone. W 11. minucie Polki cieszyły się już nawet z prowadzenia, ale okazało się, że gol padł jednak ze spalonego.

Potem z dystansu sprawdziła ukraińską bramkarkę Ewelina Kamczyk, a Ewa Pajor spudłowała z pięciu metrów. Nie pomyliła się w 22. minucie, kiedy z bliska trafiła do siatki po podaniu Dominiki Grabowskiej z lewej strony. Szansę na podwyższenie prowadzenia miała Natalia Padilla-Bidas, która przegrała pojedynek sam na sam z Kateryną Samson.

W przerwie trener zespołu gości Wołodymyr Pjatienko zrobił dwie zmiany, ale to Polki stworzyły więcej groźnych sytuacji. Szczególnie dała się we znaki ukraińskim defensorkom Pajor. Dwa jej strzały obroniła Samson, przy trzecim nie miała nic do powiedzenia. Napastniczka VfL Wolfsburg najwyżej wyskoczyła w polu karnym po długim podaniu Sylwii Matysik.

Ukrainki nie rezygnowały i w 80. minucie zdobyły kontaktową bramkę. Z rzutu wolnego dośrodkowała Anna Petryk, a Ljubow Szmatko głową pokonała Katarzynę Kiedrzynek. Gol dodał animuszu drużynie trenera Pjatienko, która do końca walczyła o zmianę wyniku. W doliczonym czasie czerwoną kartką ukarana została – za faul „ratunkowy” - polska obrończyni Małgorzata Grec. Rywalki miały jeszcze rzut wolny sprzed pola karnego, ale nie udało się im doprowadzić do remisu.

Taaak jest! 🇵🇱

Reprezentacja Polski wygrała 2:1 po dublecie Ewy Pajor! 👏⚽️

___________#POLUKR 🇵🇱🇺🇦 2:1 pic.twitter.com/vgeVy9Dc12 — Łączy nas piłka kobieca (@laczynaskobieca) September 26, 2023

W ostatnim rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) prowadzone przez Ninę Patalon biało-czerwone zostały sklasyfikowane na 30. miejscu, Ukrainki – trzy pozycje niżej. W kolejnym meczu LN Polki podejmą 27 października w Tychach Serbię.

Pierwsza w historii edycja Ligi Narodów rozpoczyna jednocześnie kwalifikacje do mistrzostw Europy 2025, które odbędą się w Szwajcarii. Zespoły zostały podzielone na ligę A, B oraz C. W lidze A i B są cztery czterozespołowe grupy, natomiast w lidze C jest pięć grup. Do turnieju finałowego awansują cztery reprezentacje, które zajmą pierwsze miejsce w grupach w lidze A. Awans do wyższej dywizji gwarantuje wygranie grupy.

Turniej finałowy oraz dwumecze o awans i utrzymanie w danej dywizji zostaną rozegrane w dniach 21-28 lutego 2024 roku. Wyżej notowane drużyny rewanżowe spotkania rozegrają u siebie. Losowanie par turnieju finałowego oraz baraży o awans i utrzymanie w dywizjach odbędzie się 11 grudnia.

Polska – Ukraina 2:1 (1:0)

Polska: Katarzyna Kiedrzynek – Sylwia Matysik, Małgorzata Grec, Wiktoria Zieniewicz, Martyna Wiankowska – Dominika Grabowska, Tanja Pawollek, Klaudia Lefeld (85. Magdalena Sobal)– Natalia Padilla-Bidas (70. Natalia Wrobel), Ewa Pajor, Ewelina Kamczyk (90+4 Emilia Szymczak).

Bramki: 1:0 Ewa Pajor (22), 2:0 Ewa Pajor (67–głową), 2:1 Ljubow Szmatko (80–głową).

Żółte kartki: Ewelina Kamczyk, Natalia Wróbel (Polska); Natija Panculaja, Roksolana Krawczuk, Anna Petryk (Ukraina).

Czerwona kartka: Małgorzata Grec (Polska, 90+3 – za faul).

Sędzia: Elvira Nurmustafina (Kazachstan).

WYNIKI I TABELE LIGI NARODÓW KOBIET W PIŁCE NOŻNEJ

RM, PAP