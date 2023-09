Gol Zielińskiego przeciwko byłemu klubowi! Przełamanie Napoli (WIDEO)

Zieliński strzelił gola w 19. minucie, pewnie wykorzystując rzut karny. Do przerwy mistrzowie Włoch prowadzili 2:0 - kilkanaście minut później świetne podanie Matteo Politano skutecznie sfinalizował Victor Osimhen, o którym przed meczem głośno było ze względu na jego niezadowolenie w związku z nagraniem na platformie TikTok, które stworzył oficjalny profil Napoli.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie!

W drugiej połowie Napoli dążyło do podwyższenia wyniku, co udało się w 74. minucie. Khvicha Kvaratskhelia wykorzystał błąd defensywy Udinese i strzelił swojego pierwszego gola w sezonie. Udinese niedługo potem zanotowało kontaktowe trafienie za sprawą Lazara Samardzicia, ale w kolejnej akcji Napoli wróciło na trzybramkowe prowadzenie po trafieniu Giovanniego Simeone.



Zieliński przebywał na murawie przez 72 minuty, kiedy to został zmieniony przez Jensa Cajuste. Dla Polaka, byłego piłkarza Udinese, było to drugie trafienie w tym sezonie. Wcześniej zdobył bramkę w spotkaniu z Lazio.



Napoli po środowym meczu ma na swoim koncie 11 punktów. Udinese natomiast znajduje się w strefie spadkowej z trzema oczkami.

Gol Zielińskiego w meczu Napoli - Udinese:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Napoli - Udinese 4:1 (2:0)

Bramki: Zieliński 19 (rzut karny), Osimhen 38, Kvaratskhelia 74, Simeone 82 - Samardzić 81

BS, Polsat Sport