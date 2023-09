Oficjalnie! Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie!

- Chcę ogłosić, po konsultacjach z szefostwem PKOL-u oraz rządem, że jest naszą ambicją, aby rozpocząć starania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Rozwój naszego kraju następuje bardzo dynamicznie. Mam nadzieję, że okres 13 lat będzie dla nas wystarczający. W najbliższych dniach przygotuję stosowny list do przewodniczącego MKOL-u. Przekażę go na ręce prezesa PKOL-u, który udaje się na spotkanie z nim. Ten list zostanie przekazany. Wierzę w to, że to skutecznie uruchomi nasze starania i możliwość przeprowadzenia igrzysk olimpijskich w 2036 roku - powiedział Duda.

Polska pierwszy raz w historii będzie czyniła starania, aby zorganizować największą imprezę sportową na świecie, jakimi są letnie igrzyska olimpijskie. W 2024 roku gospodarzem będzie Paryż. W 2028 roku odbędą się w Los Angeles, natomiast w 2032 roku zostaną zorganizowane w Brisbane.

- Jesteśmy w stanie wszystko przygotować na najwyższym poziomie do 2036 roku. Będziemy przedstawiać krok po kroku co chcemy robić w tym kierunku. Jestem przekonany, że odniesiemy sukces dla całej Polski i przyszłych pokoleń Polaków - rzekł minister Sportu i Turystyki, Kamil Bortniczuk.