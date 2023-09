Hiszpańskie media nie mają wątpliwości! Tak oceniły grę Lewandowskiego

We wtorek FC Barcelona rozegrała kolejny mecz w La Liga. Tym razem "Duma Katalonii" zmierzyła się na wyjeździe z Mallorcą. Gospodarze postawili twarde warunki i zdołali zremisować 2:2. Spotkanie na ławce rezerwowych rozpoczął Robert Lewandowski, który po wejściu na murawę, mimo braku zdobytej bramki, przyczynił się do uratowania punktu. Jego występ oceniły hiszpańskie media.

Podopieczni Xaviego Hernandeza pragnęli kontynuować passę sześciu zwycięstw z rzędu, ale trafili na wymagającego przeciwnika. Mallorca, mimo że rozpoczęła ten sezon kiepsko, była w stanie przeciwstawić się utytułowanemu rywalowi i zejść do przerwy z prowadzeniem 2:1. Gola dla Barcy strzelił Raphinha.

Po niespełna kwadransie rywalizacji w drugiej części meczu, na boisku pojawił się Lewandowski, który zmienił Ferrana Torresa. Polak nie zdobył swojej szóstej bramki w La Liga, ale zaprezentował błysk geniuszu przepuszczając dośrodkowanie Raphinhi. Futbolówka dotarła do Fermina Lopeza, który ustalił wynik na 2:2.

ZOBACZ TAKŻE: FC Barcelona niespodziewanie zgubiła punkty! Robert Lewandowski nie pomógł z ławki

Hiszpańskie media doceniły postawę kapitana naszej reprezentacji. Ten trafiał do siatki w pięciu wcześniejszych spotkaniach. Tym razem skończył mecz bez gola czy asysty, ale zdaniem żurnalistów jego występ walnie przyczynił się do uratowania przez Barcelonę remisu.

"To było logiczne, że pierwszą zmianą Xaviego przy niekorzystnym rezultacie, było wpuszczenie na boisko goleadora Barcy. Mając wsparcie Lamina Yamala i Fermina Lopeza, którzy pojawili się na murawie kilka minut później, Polak pokazał cały swój kunszt i inteligencję. Powinien wrócić do pierwszego składu na mecz z Sevillą, ponieważ nie ma innego zawodnika, który mógłby zbliżyć się do tego, co oferuje Lewandowski" - napisano na portalu "fcbarcelonanoticias.com", na którym były napastnik Bayernu Monachium został okrzyknięty po wtorkowym starciu jako "niezbędny".

Z kolei "Mundo Deportivo" uważa, że takie zachowanie, jakie zaprezentował Lewandowski przy bramce na 2:2 powinno zostać wliczane do statystyk jako asysta, ponieważ dzięki jego świetnej grze bez piłki udało się strzelić wyrównującego gola.

"Statystyki w futbolu powinny być prowadzone z duchem gry. Tak jak Joao Felix przeciwko Betisowi, tak Polak wymyślił przepuszczenie piłki, do której dopadł Fermin Lopez. Takie zachowanie nie poprawi jego cyfr indywidualnych, ale jasne jest, że jego geniusz gry bez piłki uratował punkt" - przyznano.

Ale, żeby nie było tak "kolorowo", to znacznie chłodniej jego występ ocenił "Sport", który wypomniał Lewandowskiemu przerwanie strzeleckiej passy.

"Po tym, jak pojawiły się problemy ze stwarzaniem sytuacji podbramkowych, Barca powierzyła swój los Polakowi, który jednak również nie stanowił zagrożenia dla Rajkovicia (bramkarza RCD Mallorca - przyp. red.). Miał parę sytuacji, ale fortuna się do niego nie uśmiechnęła" - zaznaczono, oceniając występ Lewandowskiego na "5". Czterech piłkarzy otrzymało wyższe noty, "7" - Gavi, Raphinha, Yamal oraz Lopez. Tak samo jako Polak ocenieni zostali Joao Cancelo, Ronald Araujo, Oriol Romeu, Joao Felix oraz Kounde. Najsłabiej doceniono występ Marc Andre Ter Stegena, Inigo Martineza, Alejandro Balde i Ilkaya Gundogana, którzy dostali "4".

FC Barcelona po siedmiu rozegranych meczach w La Liga posiada 17 punktów. Wciąż jest niepokonana. Już 29 września zagra u siebie z Sevillą.