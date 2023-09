W komunikacie biura prezydenta Ukrainy nie podano szczegółów dotyczących obowiązków Szewczenki jako doradcy, ale były napastnik reprezentacji Ukrainy oraz AC Milan i Chelsea Londyn zasugerował, że rozszerzy to jego pracę jako ambasadora United24.

- Moja rola nie zmieniła się aż tak bardzo, ale teraz będę pracować jeszcze ciężej - powiedział po rozegraniu w środę pokazowego meczu golfowego poprzedzającego Ryder Cup pod Rzymem.

- Pomoc mojemu krajowi za granicą to ważna praca. To nie tylko wydarzenia piłkarskie i charytatywne, ale także zachęcanie ludzi do mówienia o Ukrainie - dodał.

Strong, który zagrał m.in. w filmach "Kingsman: Tajne Służby", "Szpieg" i "1917" został mianowany kolejnym ambasadorem United24. Jak podaje strona internetowa prezydenta, Zełenski podziękował mu za wsparcie Ukrainy od czasu inwazji.

- To dla mnie zaszczyt zostać głosem ukraińskich dzieci na arenie światowej, aby mogły mieć lepszą przyszłość - powiedział Strong.

Jak oświadczył prezydent Ukrainy, organizacja charytatywna zebrała dotychczas 470 milionów dolarów w ponad 110 krajach. Innymi ambasadorami są piosenkarka i aktorka Barbra Streisand, aktorzy Liev Schreiber i Ivanna Sakhno, historyk Timothy Snyder i potentat biznesowy Richard Branson.

Szewczenko rozmawiał z reporterami po włosku po meczu pokazowym w golfa, w którym uczestniczyli lider światowego rankingu tenisistów Serb Novak Djokovic, były walijski piłkarz Gareth Bale oraz kierowca Formuły 1 Hiszpan Carlos Sainz.

- Dopóki trwa wojna, muszę pomagać, jak tylko mogę, ponieważ nasi ludzie naprawdę cierpią. To moja praca - oświadczył Szewczenko.

MC, PAP