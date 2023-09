Kto kolejnym rywalem Gamrota? Oto jego wymarzone walki!

"Gamer", który w nocy z soboty na niedzielę wygrał przed czasem z Rafaelem Fizievem, pojawił się w magazynie "Koloseum". Przeanalizował w nim sytuację w kategorii lekkiej, która dla wielu ekspertów jest najmocniej obsadzona w całym UFC.



Zobacz także: Ważna wiadomość dla Mateusza Gamrota. Jest coraz bliżej wielkich walk

- Nie jestem od odrzucania walk, byle taki pojedynek wnosił coś do mojej drogi. Jest Beneil Dariush, a ja chciałbym mu się zrewanżować. To pierwszy gość w mojej karierze, który dał mi solidną lekcję życiową oraz sportową - zaczął Gamrot.

Następnie przeszedł do kolejnych nazwisk z czołówki kategorii lekkiej.

- Michael Chandler? Bardzo łatwa walka. Dustin Poirier? Rywal nie na teraz. Charles Oliviera? On mnie elektryzuje, nie boi się nikogo, ma rekord poddań w tej kategorii, wychodzi do oktagonu i tłamsi wszystkich. To będzie gość, który będzie chciał kulać się ze mną w parterze, a ja chciałbym w końcu pokazać swój potencjał. Islam Makhachev? Oczywiście też wyczekuję tego starcia. On jest zapaśnikiem, ja jestem zapaśnikiem, więc to musi się wydarzyć - dodał.



Gamrot stwierdził też, że nie może wykluczyć rewanżu z Armanem Tsarukyanem, którego w przeszłości pokonał jednogłośnie na punkty. Zależałoby mu jednak na tym, by było to ostatnie starcie przed walką o mistrzowski pas.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, Polsat Sport