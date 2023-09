Cage Warriors 160: Wyniki walk

Wyniki walk:

65,8 kg - James Hendin (7-2) vs Tobias Harila (12-3)

83,9 kg - Matthew Bonner (14-9-1) vs Samir Zaidi (6-4)

65,8 kg - Antonio Sheldon (5-4-1) vs Michał Folc (7-5)

65,8 kg - Luke Riley (7-0) vs Alexander Lööf (5-0)

70,3 kg - Adam Cullen (6-1) vs Amaury Junior (15-10)

77,1 kg - Ben Petches-Kelly (1-0) vs Rafael Aronov (4-4)

61,2 kg - Adam Wilson (5-2) vs Rory Evans (5-5)

65,8 kg - Umakhan Ibragimov (6-1) vs Rashid Bulguchev (3-1)

70,3 kg - Chris Price (4-1) vs Dec Dean (1-1)

70,3 kg - Matthew Camilleri (6-1) vs Adam Shelley (4-2)

mtu, Polsat Sport