Trefl Sopot przegrał u siebie z drużyną z Lublina

Początek spotkania był wyrównany, chociaż Liam O’Reilly sprawiał, że to przyjezdni byli stroną z inicjatywą ofensywną. Po późniejszych trafieniach Mateusza Dziemby oraz Tomislava Gabricia uciekali nawet na osiem punktów. Akcją 3+1 w samej końcówce straty zmniejszył jeszcze Aaron Best. Po 10 minutach było 16:20. Zaraz na początku drugiej kwarty Andy Van Vliet doprowadził do wyrównania. Dopiero jednak po kilku minutach trójka Jakuba Musiała dała Treflowi prowadzenie. Sytuacja jeszcze się zmieniała, ale ostatecznie dzięki rzutom wolnym Paula Scruggsa pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:36.

W trzeciej kwarcie drużyna trenera Żana Tabaka uciekała na cztery punkty dzięki zagraniom Jarosława Zyskowskiego i Mikołaja Witlińskiego. Różnica była jednak na tyle mała, że szybko Polski Cukier Start mógł ją zniwelować. Po późniejszych akcjach Jabrila Durhama i Barreta Bensona goście byli lepsi nawet o siedem punktów. Po 30 minutach było 55:60. W kolejnej kwarcie po rzutach Treya Wade’a ekipa trenera Artura Gronka była lepsza nawet o dziewięć punktów. Polski Cukier Start zaczął kontrolować wydarzenia na parkiecie. Na półtorej minuty przed końcem po trójkach Liama O’Reilly’ego oraz Tomislava Gabricia prowadzili nawet 13 punktami! Ostatecznie zwyciężyli 82:73.

Trefl Sopot - Polski Cukier Start Lublin 73:82 (16:20, 21:16, 18:24, 18:22)

Trefl Sopot: Andy Van Vliet 15, Jarosław Zyskowski 14, Aaron Best 11, Paul Scruggs 11, Benedek Varadi 7, Jakub Musiał 6, Auston Barnes 5, Mikołaj Witliński 4

Polski Cukier Start Lublin: Jabril Durham 17, Liam O Reilly 14, Barret Benson 11, Trey Wade 10, Tomislav Gabric 9, Mateusz Dziemba 8, Michał Krasuski 5, Jakub Karolak 5, Filip Put 3

MC, plk.pl