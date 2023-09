W meczu rozpoczynającym 10. kolejkę ekstraklasy piłkarze Korony zmierzą się w piątek w Mielcu ze Stalą. - To drużyna bardzo groźna na własnym boisku, ale nie jest nie do pokonania – powiedział trener kielczan Kamil Kuzera. Relacja i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Korona Kielce na Polsatsport.pl.

Spotkanie w Mielcu będzie trzecim meczem jego zespołu w ciągu tygodnia. W piątek Korona zremisowała na własnym boisku z Widzewem Łódź 1:1, a we wtorek w 1/16 finału Pucharu Polski pokonała na wyjeździe rezerwy Jagiellonii 2:1.

- Ważną stroną było nasze podejście do meczu w Białymstoku. Warunki nie sprzyjały temu, żeby w tym spotkaniu móc czuć się profesjonalnie. Zespół dobrze reagował na wydarzenia na boisku. Rywale biegali, przeszkadzali, ale to my mieliśmy piłkę. Nie był to jednak mecz do porównania z tym z ekstraklasy. Teraz poprzeczka idzie dużo wyżej – nie ukrywał Kuzera.

Po spotkaniu z Widzewem kielczanie opuścili ostatnią lokatę w tabeli, ale nadal znajdują się w strefie spadkowej, mając na swoim koncie tylko sześć punktów. - Presja wyniku jest duża, ale u nas nic się nie zmienia po tym względem. Cały czas podtrzymuję to, co mówiłem na początku. W piłce można wygrać i przegrać z każdym. Mamy mało punktów i mało czasu, aby zacząć je łapać – podkreślił szkoleniowiec.

- Nie jesteśmy zadowoleni z naszego miejsca. Wszyscy chcą wygrywać, my także. Jesteśmy nisko w tabeli, ale przed nami sporo spotkań. Wiemy, że teraz czeka nas ciężki mecz, ale wierzymy, że go wygramy – dodał kanadyjski obrońca Dominick Zator, który zaznaczył, że jego zespół gra lepiej niż na to wskazuje pozycja w tabeli.

- To prawda, gramy lepszą piłkę, ale mamy mniej szczęścia. Nie tracimy za dużo goli, ale trzeba zacząć je strzelać. To przychodzi trudniej, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku – powiedział.

O kolejną zdobycz punktową nie będzie jednak łatwo. Stal ma o sześć punktów więcej, a ostatni raz na własnym boisku przegrała jeszcze w poprzednim sezonie z Piastem Gliwice. Szkoleniowiec kielczan w zespole rywali wyróżnił Macieja Domańskiego i Japończyka Koki Hinokio.

- Oni narzucają tempo ich gry. Stal jest po prostu drużyną. Walczą bardzo mocno i wygląda to nieźle, bo gromadzą punkty. Na własnym boisku są bardzo groźni, ale nie jest zespół nie do pokonania – zaznaczył Kuzera.

Ze Stalą nie zagrają kontuzjowani Marius Briceag, Kyryło Petrow, Dalibor Takac i Jakub Łukowski.

Relacja i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AA, PAP