Polscy siatkarze walczą o igrzyska. Turnieje kwalifikacyjne w kanałach Polsat Sport

Polscy siatkarze rozpoczynają walkę o kwalifikację olimpijską. Od 30 września do 8 października w chińskim Xi'An osiem drużyn rywalizować będzie o dwa miejsca dające prawo gry na przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu. Równolegle turnieje tej samej rangi z udziałem innych czołowych reprezentacji odbywać się będą w Japonii oraz Brazylii. Wszystkie mecze pokażą kanały Polsat Sport, dostępne także w streamingu online dzięki serwisowi Polsat Box Go.

Tylko Francja, jako gospodarz oraz złoty medalista poprzednich igrzysk, ma zagwarantowany udział w przyszłorocznym turnieju olimpijskim siatkarzy. Pozostałych jedenastu uczestników zostanie wyłonionych poprzez trzy turnieje kwalifikacyjne (6 miejsc) oraz w oparciu o światowy ranking (5 miejsc).



Turniej w Xi'An: 8 drużyn i tylko 2 bilety na igrzyska

Chiny, Polska, Argentyna, Holandia, Kanada, Meksyk, Belgia oraz Bułgaria to uczestnicy turnieju w Xi'An. Przez ponad tydzień zespoły te będą rywalizowały w systemie "każdy z każdym", a dwie najlepsze reprezentacje zapewnią sobie bilety do Paryża. W czasie turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich nie mają znaczenia tegoroczne triumfy Biało-Czerwonych w Mistrzostwach Europy czy Lidze Narodów. Nie liczy się także tytuł wicemistrzów świata wywalczony 12 miesięcy temu. Przepustkę na turniej olimpijski trzeba wywalczyć na boisku w Chinach, dlatego każdy mecz i każdy set ma znaczenie. Polacy w Xi'An zagrają kolejno z Belgią (30 września), Bułgarią (1 października), Kanadą (3 października), Meksykiem (4 października), Argentyną (6 października), Holandią (7 października) oraz Chinami (8 października). Tempo turnieju jest więc ogromne, a margines błędu właściwie nie istnieje. W tym samym czasie na turniejach w Japonii oraz Brazylii rywalizować będą inne czołowe reprezentacje, takie jak Stany Zjednoczone, Brazylia czy Włochy.



Pójść śladem siatkarek

W Chinach reprezentacja polskich siatkarzy musi zrobić to, czego kilka dni temu dokonały Biało-Czerwone siatkarki. Podczas turnieju w Łodzi Polki mogły co prawda liczyć na wsparcie swoich kibiców, ale nasi siatkarze mają inne atuty. Drużyna trenera Nikoli Grbicia to wicemistrz świata oraz mistrz Europy, a także lider światowego rankingu FIVB. Pozwala to stawiać Polaków w roli faworytów, ale przy jednoczesnym poszanowaniu zasady mówiącej o tym, że tytuły nie grają.

Kanały sportowe Polsatu pokażą wszystkie mecze turnieju w Chinach, a także rozgrywanych równolegle zawodów tej samej rangi w Japonii oraz Brazylii. Fanów siatkówki czekają więc kolejne dni z ukochaną dyscypliną sportu na najwyższym poziome reprezentacyjnym. Mecze Biało-Czerwonych w Chinach skomentuje Tomasz Swędrowski. Grono komentatorów Polsatu Sport podczas olimpijskich turniejów kwalifikacyjnych siatkarzy tworzą także Damian Dacewicz, Maciej Jarosz, Adam Romański, Ireneusz Mazur, Marek Magiera, Krzysztof Wanio, Jakub Bednaruk czy Adrian Brzozowski. W specjalnym programie studyjnym, oprócz wyżej wymienionych, pracować będą także między innymi Jerzy Mielewski, Piotr Gruszka, Andrzej Wrona czy Wojciech Drzyzga.



Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.