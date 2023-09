Przed nami kolejny mecz polskich siatkarzy podczas kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Czy Biało-Czerwoni okażą się lepsi w starciu z Bułgarią? Transmisja meczu Polska - Bułgaria w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Podopieczni Nikoli Grbicia podczas turnieju w chińskim Xi'an już sięgnęli po jedno zwycięstwo. Podczas swojego pierwszego meczu kwalifikacji do igrzysk olimpijskich zmierzyli się z reprezentacją Belgii.

To spotkanie było bardzo wyrównane. Obie ekipy prezentowały zbliżony poziom, przez co o wyniku starcia musiał zadecydować tie-break. Polscy siatkarze byli w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i ostatecznie wygrać mecz 3:2 (23:25, 25:20, 25:16, 21:25, 17:15). Dzięki temu Biało-Czerwoni przybliżyli się do awansu na jedną z najważniejszych imprez w świecie sportu.

Kolejną przeszkodą na drodze Polaków do Paryża będzie spotkanie z narodową drużyną Bułgarii. Warto przypomnieć, że Bułgarzy w swoim ostatnim starciu bezproblemowo wygrali z Chinami. Zespół z Azji nie był w stanie wygrać w tym meczu ani jednego seta.

Należy zaznaczyć, że oprócz niedzielnego starcia, Polaków czeka jeszcze pięć spotkań podczas imprezy w Xi'an. Zmierzą się jeszcze z reprezentacjami: Kanady, Meksyku, Argentyny, Holandii i Chin.

Transmisja meczu Polska - Bułgaria w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 9:00. Start meczu o godzinie 9:50.

AA, Polsat Sport