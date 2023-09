Polscy siatkarze są nie do zatrzymania! Właśnie poprawili swój własny rekord

Reprezentacja Polski pokonała w sobotę 3:2 Belgię w pierwszym spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. O bilet do Paryża Biało-Czerwoni rywalizują w chińskim Xi’an. Styl Polaków w meczu z Belgami nie zachwycił. W przeciwieństwie do pobitego przez nich rekordu...