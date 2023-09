Nowy przyjmujący w Bełchatowie! To reprezentant kraju

W kadrze bełchatowskiego zespołu doszło przed startem nowej kampanii do prawdziwej rewolucji. Skra po nieudanym sezonie wymieniła praktycznie cały skład, a do drużyny dołączyli tacy zawodnicy jak chociażby Dawid Konarski, Bartłomiej Lipiński czy Mateusz Mika. I to uraz kolana tego ostatniego okazał się dla włodarzy klubu niemałym problemem.

ZOBACZ TAKŻE: Siedem kroków do Paryża! Z kim polscy siatkarze zagrają w kwalifikacjach olimpijskich?



Bełchatowianie musieli radzić sobie podczas letnich przygotowań z zaledwie trzema przyjmującymi na pokładzie. Dlatego zdecydowali się zaprosić do treningów reprezentanta Francji - Pierre'a Derouillona.



Urodzony w 1999 roku siatkarz spisywał się na tyle dobrze, że działacze Skry zdecydowali się pozyskać go na stałe. Nie wiadomo bowiem ile czasu potrwa rehabilitacja po operacji Mateusza Miki.



Derouillon w swojej karierze bronił barw takich zespołów jak między innymi Toulouse Volley oraz Tours VB. Na liście jego sukcesów widnieją mistrzostwo, wicemistrzostwo i puchar Francji, a także drugie miejsce w Pucharze CEV.