Na dwa odcinki przed metą Tanak o 51,6 s wyprzedza Fina Teemu Suninena (Hyundai I20 Rally1) i o 58,3 s Belga Thierry'ego Neuville'a z ekipy Hyundaia.

Obrońca tytułu, lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1) jest piąty ze stratą 2.07,8 do Estończyka.

Kajetanowicz miał ostatniego dnia rajdu ogromnego pecha. Na pierwszym niedzielnym odcinku uszkodził dwie opony, a w zapasie miał tylko jedną. Załoga Orlen Teamu dojechała do mety tego OS-u na feldze. Na następnym blisko 15-km odcinku także próbowali jechać na feldze, pozostałą oponę oszczędzali bowiem na to, aby później założyć ją na dojazd do serwisu.

Nie udało się. Przed metą lewe tylne zawieszenie rozpadło się całkowicie i odpadło z samochodu. Polska załoga Kejetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem zakończyła udział w rajdzie.

Do mety zostały jeszcze dwa odcinki specjalne. Ostatni, który będzie Power Stage startuje o godz. 18.20 czasu polskiego.