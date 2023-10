Świątek pod koniec września rywalizowała w Tokio, gdzie w tamtejszych zmaganiach dotarła do ćwierćfinału, aby ulec Weronice Kudiermietowej, która ostatecznie wygrała cały turniej w stolicy Japonii.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek przed turniejem w Pekinie: Przestałam myśleć o rankingu

Tym razem Polka postara się jeszcze lepiej zaprezentować w innej azjatyckiej metropolii - w Pekinie. Przeciwniczką byłej liderki rankingu WTA będzie Sorribes Tormo, dla której będzie to dopiero pierwszy mecz po ponad miesięcznej przerwie. Hiszpanka ostatni raz na korcie rywalizowała bowiem pod koniec sierpnia w US Open, gdzie dotarła do drugiej rundy.

Warto zaznaczyć, że zmagania w stolicy Chin są piekielnie silnie obsadzone i w niczym nie ustępują turniejom Wielkiego Szlema. O triumf powalczą m.in. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula czy Maria Sakkari. W gronie faworytek jest również Świątek.

Kiedy mecz Iga Światek - Sara Sorribes Tormo? O której godzinie mecz Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo?

Świątek już raz w tym roku miała okazję rywalizować z Sorribes Tormo - w lipcu podczas drugiej rundy Wimbledonu. Polka pewnie wygrała 6:2, 6:0.

Do kolejnego starcia dojdzie już niebawem. Pojedynek Iga Świątek - Sara Sorrbies Tormo zaplanowano na poniedziałek 2 października. Organizatorzy nie podali jeszcze konkretnej godziny rozpoczęcia meczu.

KN, Polsat Sport