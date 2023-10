- Jestem gotowy na walkę z gwiazdami NBA - powiedział Jeremy Sochan podczas spotkania z dziennikarzami. We wtorek koszykarze San Antonio Spurs oficjalnie rozpoczynają okres przygotowawczy przed zaplanowanym za trzy tygodnie startem nowego sezonu.

- Okres między sezonami był bardzo długi i cieszę się, że znów tu jesteśmy, że zaraz zaczniemy grać. Pracowałem nad wieloma elementami gry i rozwoju fizycznego, ale najwięcej nad rzutem oraz nad grą na koźle. Dużo też poświęciłem na rozwój fizyczny, wzmocniłem się. Na pewno jestem silniejszy i moje ciało jest mocniejsze. Jestem gotowy na walkę z gwiazdami NBA - opisał Sochan przebieg letniej przerwy.

W poprzednim sezonie Spurs byli jedną z najsłabszych drużyn. Z 82 meczów zdołali wygrać tylko 22.

- Nadal jesteśmy młodym zespołem, ale chcemy wygrywać i pokazać, że się rozwijamy - podkreślił reprezentant Polski.

W swoim debiutanckim sezonie Sochan grał na pozycji środkowego. Teraz z pewnością to miejsce zajmie wybrany przez teksański klub z pierwszym numerem w drafcie Francuz Victor Wembanyama. Nie oznacza to jednak, że 20-latek automatycznie wyląduje na ławce rezerwowych.

- Jeremy może grać na pozycjach od jedynki do czwórki. W zależności od okoliczności, z kim będziemy grać i jaka będzie sytuacja z kontuzjami. Może też grać na pozycji środkowego. Ma ogromny potencjał, uwielbia rywalizować, jest jednym z naszych najlepszych podających. Często to od niego będzie zależeć w jakim tempie będziemy grać. Jestem przekonany, że jego grę będzie się oglądało z przyjemnością - ocenił trener Spurs Gregg Popovich.

- Wiem, że trener chce eksperymentować i spróbować z ustawieniem mnie na rozegraniu. Cieszę się i jestem na to gotowy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to wyszło jak najlepiej - dodał Sochan.

W najbliższych tygodniach Spurs rozegrają pięć sparingów, pierwszy już 9 października z Oklahoma City Thunder. Sezon 2023/24 zainaugurują natomiast 25 października spotkaniem we własnej hali z Dallas Mavericks.

MC, PAP