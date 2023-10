Marcin Janusz: Nie pękamy w trudnych momentach

– Obecny sezon pokazuje, że jesteśmy bardzo dobrzy siatkarsko i głowa też dobrze pracuje w ważnych momentach. To jest klucz do tego, że wygrywamy – powiedział Marcin Janusz po meczu z Kanadą w kwalifikacjach olimpijskich. Polscy siatkarze zwyciężyli po zaciętym starciu 3:2.

– Nie pękamy w trudnych momentach. Takie końcówki rozgrywa się jeszcze ciężej gdy jest się faworytem, gdy wszyscy oczekują, że wygrasz. Pokazujemy, że mamy jakość siatkarską i spokój. Kilka rzeczy jest na pewno do poprawy – powiedział Marcin Janusz.

– Trzeba też oddać to, że siatkarze Kanady grają świetnie i to nie jest przypadek, że mieli dwa zwycięstwa przed meczem z nami. Dużo ryzykują i przynosi im to dużo korzyści. Ogromny szacunek, ale my się skupiamy na sobie. Trzy zwycięstwa i jesteśmy na dobrej drodze do awansu – zaznaczył rozgrywający reprezentacji Polski.

– Słabsze momenty gry się zdarzają i jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Rozgrywamy tyle meczów, tyle ważnych meczów o stawkę, że mamy doświadczenie wygrzebywania się z trudnych momentów. To jest ważne. Obecny sezon pokazuje, że jesteśmy bardzo dobrzy siatkarsko i głowa też dobrze pracuje w ważnych momentach. To jest klucz do tego, że wygrywamy – dodał.

Polscy siatkarze prowadzą w tabeli grupy C. W kolejnych spotkaniach zmierzą się z Meksykiem (środa, 4 października), Argentyną (piątek, 6 października), Holandią (sobota, 7 października) oraz Chinami (niedziela, 8 października).

Cała rozmowa Tomasza Swędrowskiego z Marcinem Januszem w materiale wideo:

