Celtic w swoim pierwszym meczu w tej edycji Ligi Mistrzów mierzył się z Feyenoordem. Piłkarze zespołu z Holandii nie dali przeciwnikom zbyt wielu szans. Starcie zakończyło się porażką szkockiej ekipy 0:2. Na listę strzelców wpisali się Calvin Stengs oraz Alireza Jahanbakhsh.

Lazio w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów grało z Atletico Madryt. Drużyna ze stolicy Włoch wyszła na prowadzenie już w pierwszej połowie. Wydawało się, że ekipa z Półwyspu Apenińskiego będzie w stanie zgarnąć pełną pulę punktów. Mimo to ich rywale doprowadzili do wyrównania w doliczonym czasie drugiej połowy. Przez to mecz zakończył się remisem 1:1.

Warto przypomnieć, że Celtic i Lazio ostatnio mierzyły się w fazie grupowej Ligi Europy w 2019 roku. Wtedy po dwa zwycięstwa sięgnęła szkocka ekipa.

Relacja i wynik na żywo meczu Celtic Glasgow - Lazio na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

AA, Polsat Sport