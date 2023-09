Oficjalnie! Superpuchar Europy odbędzie się w Polsce!

To już pewne! Jak zakomunikował Polski Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem mediów społecznościowych, mecz o Superpuchar Europy w 2024 roku odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie! Polsat Sport jako jeden z pierwszych informował o tej kandydaturze, która została pozytywnie rozpatrzona przez UEFA.

Będzie to kolejne wielkie piłkarskie święto w naszym kraju. Przypomnijmy, że w sezonie 2020/2021 w Gdańsku na Polsat Plus Arenie odbył się finał Ligi Europy pomiędzy Villarreal a Manchesterem United. Wówczas po rzutach karnych wygrał klub z Hiszpanii. Z kolei sześć lat wcześniej o to trofeum na PGE Narodowym w Warszawie walczyły zespoły ukraińskiego Dnipro Dniepropietrowsk z Sevillą. Wtedy również lepszy okazał się team z Półwyspu Iberyjskiego, a jedną z bramek zdobył Grzegorz Krychowiak.

Po kilku latach przerwy polscy kibice znowu będą mogli obejrzeć na żywo topowych piłkarzy na świecie. Będzie to triumfator niedawno zainaugurowanej edycji Champions League, który o prestiżowy Superpuchar Europy powalczy ze zwycięzcą Ligi Europy. W niej w tym sezonie w rundzie grupowej występuje Raków Częstochowa.

Superpuchar Europy UEFA na @PGENarodowy w Warszawie! 🏟️🇵🇱

🗨️ "To dowód wielkiego zaufania, jakim obdarzyła nas UEFA".

Zwycięzca Ligi Mistrzów z triumfatorem Ligi Europy o prestiżowe trofeum w Polsce zawalczy w 2024 roku.

Szczegóły! ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) September 26, 2023

Jak dowiedział się Polsat Sport, kandydatura PGE Narodowego była jedyna jaka wpłynęła do UEFA.