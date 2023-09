To już koniec! Grzegorz Krychowiak zakończył reprezentacyjną karierę!

"Rozegranie 100 meczów z orłem na piersi do końca życia będzie dla mnie największym zaszczytem zarówno dla człowieka jak i dla sportowca. Sportowo, nie ma piękniejszej chwili niż śpiewanie hymnu przed meczem kadry na Stadionie Narodowym. Jednak przyszedł czas, żeby powiedzieć „dziękuję”. W dniu dzisiejszym rezygnuje z występów w Reprezentacji Polski. Dziękuję kibicom którzy byli z nami na dobre i na złe, w każdym meczu dawałem z siebie tyle ile mogłem, żebyście byli z nas dumni. Dziękuję mojej Żonie, rodzinie, trenerom, członkom sztabu i każdemu kogo spotkałem na mojej reprezentacyjnej drodze. Trzymam kciuki za każdy kolejny mecz i do zobaczenia na trybunach!" - napisał Krychowiak (pisownia oryginalna).

33-letni Krychowiak w pierwszej reprezentacji Polski zadebiutował 14 grudnia 2008 roku w towarzyskim meczu przeciwko Serbii. Nie było mu jednak dane zagrać na Euro 2012, którego Biało-Czerwoni byli współgospodarzami z Ukrainą. Były pomocnik m.in. Sevilli na pierwszy duży turniej pojechał cztery lata później. Z reprezentacją dotarł do ćwierćfinału Euro 2016. Zagrał także na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku, gdzie strzelił gola w przegranym przez Polskę meczu z Senegalem 1:2. Podopieczni Adama Nawałki nie wyszli wówczas z grupy. Do tego Krychowiak wystąpił na Euro 2020 oraz na ubiegłorocznym mundialu w Katarze. W stu występach zdobył pięć bramek.

Jego ostatnim meczem było wyjazdowe starcie z Albanią w ramach eliminacji Euro 2024, przegrane 0:2. Kilka dni wcześniej wystąpił w spotkaniu z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym, co stanowiło jego powrót do kadry po niespełna rocznej przerwie. Decyzja o powołaniu go przez Fernando Santosa wywołała spore kontrowersje. Wiadomo już, że nowy selekcjoner Michał Probierz nie będzie mógł skorzystać z jego usług.

Krychowiak od tego roku jest zawodnikiem saudyjskiego Abha Club. Wcześniej był piłkarzem m.in. Lokomotiwu Moskwa, West Bromwich Albion czy Paris Saint-Germain. Najlepsze lata kariery to niewątpliwie okres gry dla Sevilli w latach 2014-2016, z którą dwukrotnie wygrał Ligę Europy. Sam zainteresowany był wówczas uważany za jednego z najlepszych defensywnych pomocników na świecie.