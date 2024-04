Zbigniew Boniek uderza w Barcelonę! Tak odpowiada na zarzuty Xaviego

Paryżanie musieli odrobić straty z pierwszego meczu i jak się okazało zrobili to z nawiązką. Wygrali 4:1, dzięki czemu wywalczyli awans do półfinału Ligi Mistrzów. Kluczową sytuacją okazała się ta z 29. minuty, kiedy Ronadl Araujo obejrzał czerwoną kartkę za faul na Bradleyu Barcoli.



W drugiej połowie meczu Barcelona miała swoje szanse, a w pewnym momencie chciała też, by arbiter podyktował jej rzut karny za faul na Ilkayu Gundoganie. Tak się jednak nie stało. Dwa gole Kyliana Mbappe oraz trafienia Ousmane Dembele i Vitinhy wyrzuciły Roberta Lewandowskiego i spółkę z Ligi Mistrzów.

Xavi Hernandez, trener "Blaugrany", miał spore pretensje do pracy, mówiąc nawet, że Istvan Kovacs był tego wieczoru w bardzo słabej formy i wypaczył wynik spotkania. Innego zdania jest m.in. były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

- Zamiast krytykować sędziego (zero błędów) to tylko przypomnę, że FC Barcelona w poprzednich rozgrywkach nie przeszła fazy grupowej i teraz też pełno błędów... Sędzia to tylko tanie alibi - napisał w serwisie "X" (dawniej Twitter).

W półfinale PSG zmierzy się z Borussią Dortmund.

