Szczere słowa Roberta Lewandowskiego. Tak podsumował porażkę w Lidze Mistrzów

We wtorek 16 kwietnia odbyło się rewanżowe starcie pomiędzy Barceloną a PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Należy zaznaczyć, że podopieczni Xaviego przystępowali do tego starcia z jednobramkową przewagą, zdobytą w pierwszym meczu, który odbył się w stolicy Francji.

Spotkanie w Katalonii rozpoczęło się dobrze dla zawodników Barcelony. Już w 12. minucie do bramki ekipy z Paryża trafił Raphinha. Na tym jednak skończyły się dobre wiadomości dla "Blaugrany". Chwilę po tym trafieniu czerwoną kartkę obejrzał Ronald Araujo. Jeszcze przed przerwą goście doprowadzili do wyrównania.

W drugiej połowie PSG dominowało na boisku. Zespół ze stolicy Francji w tej części starcia zdobył aż trzy bramki, tym samym zapewniając sobie awans do półfinału największego europejskiego pucharu.

Głos w sprawie odpadnięcia z tej edycji Champions League postanowił zabrać Robert Lewandowski, który był obecny na murawie w obu ćwierćfinałowych starciach. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski opublikował post na swoim oficjalnym koncie na Instagramie.

"Bolesna noc" - napisał krótko napastnik "Blaugrany".

We wtorek awans do półfinału zapewniła sobie również Borussia Dortmund, która pokonała Atletico Madryt. Kolejne ćwierćfinałowe starcia Ligi Mistrzów odbędą się w środę 17 kwietnia. Transmisje z meczów Manchester City - Real Madryt i Bayern Monachium - Arsenal w kanałach sportowych Polsatu oraz online na Polsat Box Go.