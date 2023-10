Grbić może popisać się imponującymi statystykami - z 50 rozegranych z reprezentacją Polski meczów wygrał aż 44. Przegrał sześciokrotnie, z czego w tym roku tylko dwa razy. Chociaż na początku styl gry polskich siatkarzy pozostawiał wiele do życzenia, wyniki usprawiedliwiają wszystko. Z czterech imprez, w których poprowadził biało-czerwonych, przywiózł cztery medale - złoto mistrzostw Europy 2023 i Ligi Narodów 2023, srebro mistrzostw świata 2022 oraz brąz Ligi Narodów 2022.

Wynik 44 zwycięstw po 50 meczach w roli trenera sprawia, że Grbić statystycznie został najlepszym selekcjonerem Polaków w historii. Za jego plecami plasują się Raul Lozano (37 zwycięstw, 13 porażek), Vital Heynen oraz Stephane Antiga (obaj po 35 zwycięstw i 15 porażek).

Ciekawostką jest fakt, że Polacy za kadencji Grbicia zagrali aż 11 pięciosetowych pojedynków. Wygrali 10 z nich. Po tie-breaku ulegli jedynie Irańczykom, ale ponad rok temu - 5 lipca 2022 roku podczas fazy grupowej Ligi Narodów.

Polacy najczęściej mierzyli się z Amerykanami - grali z nimi sześć razy (cztery wygrane, dwie porażki). Pięciokrotnie walczyli z Włochami - tu również okazali się zdecydowanie lepsi - przegrali tylko raz.

Poniżej spis meczów reprezentacji Polski pod wodzą Nikoli Grbicia:

Liga Narodów 2022 - faza grupowa:

1. Polska - Argentyna 3:0

2. Polska - Włochy 1:3

3. Polska - Bułgaria 3:0

4. Polska - Francja 3:1

5. Polska - Brazylia 3:1

6. Polska - Kanada 3:0

7. Polska - Australia 3:0

8. Polska - USA 3:1

9. Polska - Iran 2:3

10. Polska - Chiny 3:0

11. Polska - Holandia 3:0

12. Polska - Słowenia 3:1

Liga Narodów 2022 - turniej finałowy, Włochy:

13. Polska - Iran 3:2

14. Polska - USA 0:3

15. Polska - Włochy 3:0

Mistrzostwa świata 2022 - Polska, Słowenia:

16. Polska - Bułgaria 3:0

17. Polska - Meksyk 3:0

18. Polska - USA 3:1

19. Polska - Tunezja 3:0

20. Polska - USA 3:2

21. Polska - Brazylia 3:2

22. Polska - Włochy 1:3

Liga Narodów 2023 - faza grupowa:

23. Polska - Francja 3:1

24. Polska - Iran 3:2

25. Polska - Bułgaria 3:2

26. Polska - Serbia 0:3

27. Polska - Niemcy 3:2

28. Polska - Holandia 3:2

29. Polska - USA 0:3

30. Polska - Włochy 3:1

31. Polska - Słowenia 3:2

32. Polska - Brazylia 3:1

33. Polska - Kanada 3:0

34. Polska - Japonia 3:0

Liga Narodów 2023 - turniej finałowy, Polska:

35. Polska - Brazylia 3:0

36. Polska - Japonia 3:1

37. Polska - USA 3:0

Mistrzostwa Europy 2023 - Włochy, Bułgaria, Macedonia Północna, Izrael:

38. Polska - Czechy 3:0

39. Polska - Holandia 3:1

40. Polska - Macedonia Północna 3:0

41. Polska - Dania 3:0

42. Polska - Czarnogóra 3:0

43. Polska - Belgia 3:1

44. Polska Serbia 3:1

45. Polska - Słowenia 3:1

46. Polska - Włochy 3:0

Kwalifikacje olimpijskie - Xi'an, Chiny:

47. Polska - Belgia 3:2

48. Polska - Bułgaria 3:0

49. Polska - Kanada 3:2

50. Polska - Meksyk 3:0

Przypomnijmy, że ostatnią porażkę biało-czerwoni ponieśli 24 czerwca - podczas meczu fazy grupowej Ligi Narodów ulegli Amerykanom 0:3. Oznacza to, że nie przegrali żadnego oficjalnego spotkania od ponad 100 dni. Co więcej, wygrali ostatnie 21 meczów, co jest najdłuższą serią w historii. Poprzedni rekord w tej kategorii należał do podopiecznych Raula Lozano z 2006 roku - wówczas wyniósł on 17 spotkań.

W najbliższych dniach reprezentanci Polski będą mieli okazję jeszcze wyśrubować te liczby. Wciąż trwają kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. W walce o bilety do Paryża pozostały jeszcze trzy spotkania - z Argentyną, Holandią i Chinami. Transmisje wszystkich meczów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Karolina Potrykus, Polsat Sport