Nikola Grbić: Przed nami trzy finały

Polscy siatkarze pokonali 3:0 Meksyk i do ostatniej fazy kwalifikacji olimpijskich przystąpią z kompletem zwycięstw. – Teraz przed nami trzy finały – przyznał selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić.

– Dla nas jest bardzo ważne, że wygraliśmy mecz, że zawodnicy, którzy nie grali dużo, mieli szansę zagrać i zagrali dobrze. Leon zagrał po raz pierwszy. Wygraliśmy 3:0 i jestem zadowolony – tak trener Grbić podsumował spotkanie z Meksykiem.

Polacy mają na koncie cztery zwycięstwa i prowadzą w tabeli grupy C. W kolejnych meczach turnieju w chińskim Xi'an zmierzą się z Argentyną (piątek, 6 października), Holandią (sobota, 7 października) oraz Chinami (niedziela, 8 października).

– Teraz przed nami trzy finały. Musimy zagrać dobrze. Argentyńczycy, tak jak my, wygrali mistrzostwa kontynentu. Mają presję, a kiedy jest presja i musisz wygrać, to grasz najlepiej. Myślę, że będą grać lepiej niż dzisiaj i musimy być na to gotowi – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

