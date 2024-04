Stroje reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie zaprezentowane

W Paryżu sportowcy rywalizować będą w 32 dyscyplinach - 28 olimpijskich oraz czterech dodatkowych, wybranych przez organizatorów: breakingu, wspinaczce sportowej, jeździe na deskorolce oraz surfingu. Medale zostaną rozdane w 329 konkurencjach.

Do stolicy Francji przyjedzie 10 500 sportowców, blisko 600 mniej, niż trzy lata temu do Tokio. Według szacunków Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), w zawodach ma wystartować ok. 230 Biało-Czerwonych. Awans wywalczyło m.in. siedmiu zawodników w strzelectwie, trzy pięściarki i dwie w zapaśniczki. 11 kwalifikacji zdobyto w kajakarstwie, 17 w kolarstwie, a cztery w żeglarstwie. W lekkoatletyce aktualnie 14 Polaków wypełniło minima olimpijskie, chociaż Maria Żodzik w skoku wzwyż czeka na zgodę światowej federacji na występ w polskich barwach.

Igrzyska w Paryżu odbędą się dokładnie 100 lat po tym, jak stolica Francji po raz drugi gościła olimpijskie zmagania. Po raz pierwszy była natomiast gospodarzem imprezy w 1900 roku.



W czwartek w Paryżu zaprezentowane oficjalne stroje reprezentacji Polski.

Czas odsłonić pierwszą kartę i pokazać, co przygotowaliśmy dla naszych olimpijczyków na tegoroczne igrzyska #Paryż2024 ⭐️



🇵🇱 Zaczynamy od Polskiej Kolekcji Olimpijskiej! Stroje, przygotowane przez naszego Sponsora markę @adidas, nasi sportowcy ubiorą podczas dekoracji medalowej,… https://t.co/6FgZTau1mY — PKOl (@PKOL_pl) April 18, 2024

