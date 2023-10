To jeden z faworytów do medalu w Tauron Lidze. "Naszym celem jest finał"

Drużyna z centralnej Polski sięgnęła w poprzednim sezonie po brązowy medal, czyniąc progres względem wcześniejszych lat, kiedy zajmowała piąte miejsce trzy lata temu oraz czwartą lokatę dwa lata temu.

- Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wiadomo, że każdy sportowiec i każda drużyna gra o to, by znaleźć się w finale. I taki będzie nasz cel. Zdajemy sobie sprawę, że to zadanie bardzo trudne, bo konkurencja jest duża - powiedział prezes klubu Budowlanych, Marcin Chudzik w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim".

Sternik klubu z Łodzi ocenił grono faworytów, które jego zdaniem powinno walczyć w najbliższym sezonie o medale mistrzostwo Polski.

- Silny będzie nasz rywal zza miedzy – ŁKS Commercecon. Silny będzie Chemik Police, który po zeszłorocznej porażce został poważnie wzmocniony. Będzie się liczyć Developres Rzeszów. Silniejsze będą też zespoły ze środka tabeli – Radomka Radom z dużym budżetem, MKS Kalisz oraz BKS Bielsko-Biała. Liga na pewno będzie dużo silniejsza. Wiele zagranicznych gwiazd przyjechało do Polski. Tauron Liga będzie bardzo ciekawa i wyrównana - przyznał.

Budowlani byli bardzo aktywni na rynku transferowym przed tym sezonem. Udało się sprowadzić kilka ciekawych zawodniczek, m.in. Anę Bjelicę, Mackenzie May oraz Andreę Mitrović.

– Jesteśmy zadowoleni z transferów. Trójka naszych stranieri prezentuje się bardzo dobrze, natomiast poczekajmy na rozgrywki. Wiadomo, że mecze sparingowe nie oddają rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę, że nasze skrzydłowe są nowymi zawodniczkami. Potrzeba trochę czasu, żeby się wkomponowały w zespół i nasz system grania. Niemniej jednak trener Maciej Biernat ze sztabem robią wszystko, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Dla przykładu Ana Bjelica miała dopiero jeden trening z zespołem. To z pewnością utrudnienie i potrzeba czasu, żeby się zgrać - podkreślił Chudzik.

Klub Budowlanych jest jednym z najlepszych w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Łodzianki od 2009 roku rywalizują nieprzerwanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, zdobywając w tym czasie wiele sukcesów.

– Nadchodzący sezon będzie dla nas jubileuszowy. Rozpoczynamy piętnasty sezon w ekstraklasie. Żaden łódzki zespół nie gra tak długo z rzędu w elicie. Nigdy nie byliśmy faworytami rozgrywek, faworytami do podium, a jednak przez te piętnaście lat zdobyliśmy cztery medale. Wywalczyliśmy dwa Puchary Polski, trzy Superpuchary Polski. To co nas zawsze cechowało, to była zespołowość. Tworzymy zespół, tak było też w zeszłym sezonie. Nikt na nas nie stawiał, a zdobyliśmy brązowy medal. Mam nadzieję, że nasza polityka i myślenie o siatkówce również i w tym roku przyniesie efekty. Potrzeba jednak cierpliwości. W 2009 roku weszliśmy do ekstraklasy jako Organika Budowlani. I teraz jako Grot Budowlani gramy po raz piętnasty. Nigdy nie byliśmy poza fazą play-off - powiedział prezes Budowlanych.

