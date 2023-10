W ostatnich tygodniach Jan Błachowicz (29-10-1-9 KO, 9 Sub) przechodził rehabilitację po operacji kontuzjowanego łokcia. Były mistrz UFC w kategorii półciężkiej wrócił już jednak do treningów i jak podkreślił, jest gotowy na kolejne wyzwania.

"Łokieć naprawiony. Jestem gotowy zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem. Legendarna polska siła powraca" - napisał na Instagramie "Cieszyński Książę". Przypomnijmy, że niespełna miesiąc temu Błachowicz poddał się zabiegowi. "Pod nóż" poszedł jego kontuzjowany łokieć. Wówczas 40-latek zapowiedział, że czekają go trzy tygodnie przerwy, zanim wróci do treningów na pełnych obrotach. I faktycznie po tym czasie ponownie zameldował się na macie.

Po raz ostatni w klatce UFC Błachowicz pojawił się pod koniec lipca tego roku na gali UFC 291. Polak niejednogłośną decyzją sędziów przegrał z Aleksem Pereirą. Obecnie "Cieszyński Książę" sposobi się do powrotu. Jako termin, w który celuje, podaje końcówkę roku. Na razie nie wiadomo, kto mógłby być jego przeciwnikiem.

Jednym z kandydatów do stoczenia boju z Błachowiczem jest Anthony Smith. Doświadczony Amerykanin to były pretendent do mistrzowskiego tytułu. Aktualnie zajmuje ósme miejsce w rankingu kategorii półciężkiej. W ostatniej walce "Lionheart" pokonał na punkty Ryana Spanna.

mtu, Polsat Sport