Polscy siatkarze powalczą o poprawę wyniku sprzed roku

W piątek w trzech meksykańskich miejscowościach - Tlaxcali, Apizace i Huamantli - z udziałem trzech polskich par rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce plażowej. Biało-czerwoni powalczą o osiągnięcie lepszego wyniku niż rok temu, kiedy najdalej doszli do 1/8 finału.

Wśród pań Polskę będą reprezentować Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz. Biało-czerwone będą miały okazję do poprawienia wyniku z sierpniowych mistrzostw Europy, gdzie odpadły już na etapie rywalizacji grupowej.

W turnieju światowym powinny bez większych problemów awansować do fazy pucharowej. Trafiły do grupy E, na której czele znajdują się co prawda piąte w światowym rankingu Australijki Mariafe Artacho Del Solar i Taliqua Clancy, jednak dwie pozostałe pary są niżej notowane od 22. w zestawieniu FIVB Polek - Hiszpanki Liliana Fernandez Steiner i Paula Soria Gutierrez (36.) oraz reprezentantki Dominikany Bethania Almanzar i Julibeth Payano (144.).

Gruszczyńska i Wachowicz rozpoczną zmagania w sobotę o godz. 17 czasu polskiego meczem z Hiszpankami.

Dwie godziny później tego samego dnia do rywalizacji wkroczą Piotr Kantor i Jakub Zdybek, a także Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Ci pierwsi, 50. duet rankingu FIVB, trafili do grupy F z siódmą parą światowego zestawienia Niemcami Nilsem Ehlersem i Clemensem Wicklerem, 28. Amerykanami Tri Schalkiem i Chaimem Bourne oraz 45. Chilijczykami Noe Araveną i Vincentem Droguettem Torrealbą. Pierwsze spotkanie rozegrają z siatkarzami z USA.

Bryl i Łosiak, najwyżej notowany męski duet z Polski (20.), w globalnym czempionacie zagrają w grupie K. Ich rywalami będą 18. w zestawieniu FIVB kuzyni Marco i Esteban Grimaltowie z Chile, 25. argentyńscy bracia Nicolas i Tomas Capogrosso oraz 34. Francuzi Remi Bassereau i znany z parkietów polskiej ekstraklasy siatkarzy halowych Julieen Lyneel, były gracz Jastrzębskiego Węgla i Asseco Resovii Rzeszów. "Trójkolorowi" będą przeciwnikami Bryla i Łosiaka w pierwszym meczu.

"Nasze męskie drużyny trafiły do dwóch najtrudniejszych grup, w żadnej z nich nie ma tzw. nabijacza punktów. Każda z par potrafi coś zaprezentować. Nie ukrywam jednak, że bardzo liczę, że nasi reprezentanci awansują do fazy pucharowej, taki jest nasz cel. Chcę, żebyśmy w tej drugiej części turnieju zaprezentowali się jak najlepiej. Wiemy, na co nas stać" - powiedział trener Polaków Grzegorz Klimek.

Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn do rywalizacji o medale przystąpi po 48 par. Zostały one podzielone na 12 grup. Po dwie najlepsze z każdej oraz cztery najlepsze duety z trzecich miejsc awansują do fazy pucharowej. Pozostałe osiem ekip z trzecich pozycji zagra baraż o prawo występu w 1/16 finału. Od tego etapu turnieje toczyć się będzie w formule "przegrywający odpada".

Do wyłonienia zwycięzców potrzebnych będzie w sumie 216 meczów.

Zwycięzcy turnieju, poza mistrzowskim tytułem, zdobędą też bezpośrednią kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu dla swojego kraju.

Złotych medali w Meksyku będą bronić Norwegowie Anders Mol i Christian Soerum oraz Brazylijki Eduarda "Duda" Lisboa i Ana Patricia Ramos.

Polacy nie zdobyli jeszcze nigdy medalu mistrzostw świata w siatkówce plażowej. Rok temu w Rzymie Kantor i Maciej Rudol odpadli w 1/8 finału, Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek w 1/16 finału, natomiast Bryl i Łosiak nie przebrnęli fazy grupowej.

MŚ w tej dyscyplinie - jeżeli nie ma wyjątkowo poważnych przeszkód - rozgrywane są co dwa lata. Poprzednia edycja wyjątkowo odbyła się jednak rok temu w Rzymie, bowiem została przeniesiona z 2021 roku z powodu pandemii koronawirusa.

Turniej zakończy się 15 października.

KN, PAP