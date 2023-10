Polski klub siatkarski zmienia nazwę! Tak teraz będzie walczył o mistrzostwo

Siatkarski klub z Rzeszowa zmienia nazwę przed nadchodzącym sezonem w Tauron Lidze. Do rozgrywek przystąpi bowiem jako PGE Rysice Rzeszów - poinformowano za pośrednictwem oficjalnej strony klubu.

Rzeszowianki przez wiele lat występowały jako Developres. Pod taką nazwą sięgnęły w zeszłym sezonie po wicemistrzostwo Polski, ustępując jedynie ekipie ŁKS-u Commercecon Łódź. W nowym sezonie drużyna ze stolicy Podkarpacia zmienia tytularnego sponsora.

"Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że doszło do porozumienia i podpisania umowy o bliskiej, sponsorskiej współpracy, pomiędzy właścicielami Klubu a PGE. Ułatwi nam to z większym rozmachem planować przyszłość i pozwoli pomóc w spełnieniu sportowych oczekiwań. Jesteśmy przekonani, że to doskonała wiadomość zarówno dla samych zawodniczek, jak i oddanych nam, wiernych kibiców. Z nowymi nadziejami i podniesionym czołem rozpoczynamy sezon 2023/2024" - napisano w komunikacie klubu.

PGE Rysice Rzeszów zainaugurują sezon w Tauron Lidze już 8 października. Wówczas zmierzą się na wyjeździe z Pałacem Bydgoszcz. Wydaje się, że celem wicemistrzyń kraju powinna być walka o poprawę lokaty z ubiegłorocznych rozgrywek, czyli mistrzostwo Polski. Trenerem drużyny jest były selekcjoner męskiej reprezentacji Polski, Stephane Antiga, a jedną z zawodniczek reprezentantka kraju Katarzyna Wenerska.