Francuzi górą. Bolesna porażka koszykarzy Śląska Wrocław w Pucharze Europy FIBA

Wyjazdowym meczem z JL Bourg-en Bresse Śląsk rozpoczął swój trzeci z rzędu sezon w Pucharze Europy. Poprzednie nie były wykonaniu 18-krotnych mistrzów Polski udane, bo udało im się wygrać trzy, a rok temu zaledwie jedno spotkanie.

We Francji wrocławianie zaczęli obiecująco, bo od prowadzenia 5:0. Gospodarze w końcu też zaczęli trafiać, ale cały czas to Śląsk miał minimalną przewagę. JL Bourg do remisu doprowadził w ostatnich minutach pierwszej kwarty (20:20), ale wtedy udało się jeszcze Arciomowi Parachouskiemu ponownie wyprowadzić Kosynierów na prowadzenie. Przy stanie 22:22 Zaccharie Risacher wykorzystał dwa osobiste i gospodarze schodzili na przerwę miedzy kwartami z prowadzeniem.

W drugiej kwarcie gra była wyrównana, ale niemal cały czas utrzymywało się minimalne prowadzenie zespołu z Francji. Przy stanie 37:31 najpierw z dystansu trafił Hassani Gravett, a następnie trzypunktową akcję przeprowadził Jakub Nizioł (2+1) i na dwie minuty przed końcem tej części spotkania na tablicy wyników widniał remis 37:37. Ostatnie 120 sekund gospodarze wygrali 9:5, ale wynik 46:42 zapowiadał duże emocje w drugiej połowie.

Tak się jednak nie stało. Po dwóch minutach trzeciej kwarty Śląsk przegrywał jeszcze tylko 47:52, ale w tym momencie zupełnie stanął i przez kolejne sześć zdobył zaledwie dwa punkty. Kiedy w końcu niemoc wrocławian przełamał Jawun Evans było 67:51.

Wicemistrzowie Polski musieli w czwartej kwarcie odrobić 14 punktów (53:67), ale chociaż grali już zdecydowanie skuteczniej, rywale też zdobywali punkty i utrzymywali bezpieczne prowadzenie. Kiedy po kolejnej udanej akcji najlepszego w czwartek w zespole Śląska Dusana Miletica (19 punktów, 13 zbiórek) zrobiło się 70:82, wydawało się, że wrocławianie mogą jeszcze powalczyć o korzystny wynik. Po kolejnych 60 sekundach było już jednak 87:72 i jasne się stało, że zespół z Dolnego Śląska rozgrywki w Pucharze Europy w nowym sezonie rozpocznie od porażki.

JL Bourg-en Bresse - Śląsk Wrocław 90:74 (24:22, 22:20, 21:11, 23:21)

JL Bourg-en Bresse: Hugo Benitez 19, Jeremy Morgan 14, Zaccharie Risacher 13, Bryce Brown 12, Maksim Salash 8, Kevin Kokila 7, Godwin Omenaka 6, Axel Julien 5, Isiah Mike 4, Maxime Courby 2

Śląsk Wrocław: Dusan Miletic 19, Jakub Nizioł 13, Saulius Kulvietis 11, Mateusz Zębski 8, Hassani Gravett 8, Jawun Evans 6, Daniel Gołębiowski 5, Arciom Parachouski 4, Kuba Piśla 0

MC, PAP