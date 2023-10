Już 6 października w Gdańsku odbędzie się gala Revolta 4: Robs Group Fight Night. W walce wieczoru Kamil Szymuszowski (18-9, 3 KO, 4 SUB) zmierzy się z Oskarem Herczykiem (7-4, 4 KO, 1 SUB). Zanim jednak do tego dojdzie czeka nas tradycyjna ceremonia ważenia. Transmisja w Polsacie Sport Fight, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Herczyk karierę w sportach walki zaczął w rodzinnym Lęborku, a w zawodowym MMA rywalizuje od 2019 roku. Rozpoczął bardzo udanie, od dwóch wygranych. Później jednak przyszły dwie porażki, obie na punkty. W maju 2021 roku stoczył wyrównaną walkę z Damianem Zubą, zawodnikiem który w 2009 roku zajął 5. miejsce na mistrzostwach Europy w zapasach w stylu klasycznym. Herczyk przegrał niejednogłośną decyzją sędziów.

Już 6 października 26-latek zmierzy się Kamilem Szymuszowskim. To zawodnik z dużo większy doświadczeniem. Jego przygoda z zawodowym MMA zaczęła się w 2010 roku. Po kilku dobrych występach i wygranych nad takimi zawodnikami jak Daniel Skibiński czy Tomasz Romanowski trafił do organizacji KSW.

ZOBACZ TAKŻE: Głośny powrót na gali Revolta 4. "Wracam do poważnego MMA"

Początek miał genialny. Wygrał z byłym mistrzem Maciejem Jewtuszką który miał na swoim koncie epizod w UFC. Następnie pokonał Davida Zawadę, Mindaugasa Verzbickasa oraz Gracjana Szadzińskiego. Za tę ostatnią walkę otrzymał bonus za występ wieczoru. Stopniowo zaczął również zmieniać kategorię wagową z półśredniej na lekką.

Szymuszowski był o krok od walki mistrzowskiej z Mateuszem Gamrotem, jednak w eliminatorze przegrał przez poddanie z Grzegorzem Szulakowskim.

Październikowe wydarzenie stoi pod znakiem mocnej kategorii półśredniej. Oprócz walki wieczoru, w tym limicie zobaczymy także m.in. co main event. W nim Klemens Ewald (7-3, 3 KO, 3 SUB). Zawodnik, który miał w przeszłości epizod w organizacji Fight Exclusive Night, ostatnio notuje same zwycięstwa. Przed nim wyzwanie w postaci Gruzina Beki Tamlianiego (5-1, 2 KO, 2 SUB).

Karta walk:

Main Event

Kamil Szymuszowski vs. Oskar Herczyk - 80 kg

Co-Main Event

Beka Tamliani vs. Klemens Ewald - 77 kg

Georgi Khuntsaria vs. Damian Szmigielski - 68 kg

Mikołaj Drążek vs. Filip Kamysz - 77 kg

Paweł Świeczkowski vs. Mateusz Kowalski - 75 kg

Tomasz Suska vs. Kacper Dembek - 72 kg

Michał Hir vs. Kamil Smetoch - 77 kg

Kacper Wydrowski vs. Dominik Żylis - 74 kg

Tomasz Manikowski vs. Konrad Bucholz - 95 kg

Rafał Stachecki vs. Piotr Cierson - 66 kg

Oliwier Lendzion vs. Piotr Zienkiewicz - 80 kg

Transmisja z ceremonii ważenia przed galą Revolta 4: Robs Group Fight Night od godz. 18:00 w Polsacie Sport Fight, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KN, Informacja prasowa