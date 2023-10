Revolta 4: Robs Group Fight Night. Wyniki ważenia

Wyniki ważenia:

Main Event

Kamil Szymuszowski (79,6) vs Oskar Herczyk (80,1) - 80 kg

Co-Main Event

Beka Tamliani (77,2) vs Klemens Ewald (77,5) - 77 kg

Georgi Khuntsaria (75,2)* vs Damian Szmigielski (72,1) - 72 kg

Mikołaj Drążek (77,5) vs Filip Kamysz (77,5) - 77 kg

Paweł Świeczkowski (74,9) vs Mateusz Kowalski (75,1) - 75 kg

Tomasz Suska (73,2) vs Kacper Dembek (79,9)* - 73 kg

Michał Hir (77,6) vs Kamil Smetoch (77,3) - 77 kg

Kacper Wydrowski (74,1) vs Dominik Żylis (73,6) - 74 kg

Tomasz Manikowski (95) vs Konrad Bucholz (93,2) - 95 kg

Rafał Stachecki (65,5) vs Piotr Cierson (66,2) - 66 kg

Oliwier Lendzion (79,6) vs Piotr Zienkiewicz (79,2) - 80 kg

*przekroczony limit wagowy

mtu, Polsat Sport