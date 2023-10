Porażka Panathinaikosu Ateny z Olympiakosem Pireus w Eurolidze. Siedem punktów Polaka

Panathinaikos Ateny z Aleksandrem Balcerowskim przegrał we własnej hali z Olympiakosem Pireus 78:88 po dogrywce w meczu 1. kolejki Euroligi koszykarzy. Polski środkowy uzyskał w ciągu 12 minut siedem punktów, miał dwie zbiórki i dwa przechwyty.

22-letni reprezentant kraju rozpoczął mecz w wyjściowej piątce. Trafił dwa z czterech rzutów za dwa punkty i jeden dwóch zza linii 6,75 m.

Do przerwy Panathinaikos prowadził 43:36, ale w drugiej połowie Olympiakos zniwelował straty i po 40 minutach był remis 74:74. Dogrywkę koszykarze z Pireusu wygrali aż 14:4. Najwięcej punktów dla Panathinaikosu - 20, zdobył doświadczony, 33-letni Kostas Sloukas, który przez ostatnie trzy lata występował w… Olympiakosie.

To druga przegrana „Koniczynek” z mistrzem Grecji w ostatnich dniach - w krajowym Superpucharze klub z Aten uległ Olympiakosowi 51:75.

Balcerowski do walki na najwyższym poziomie klubowym na Starym Kontynencie powrócił po czterech latach (jako nastolatek w sezonie 2018/19 rozegrał w Eurolidze sześć meczów w barwach Gran Canarii).

W minionym sezonie Polak cieszył się z kolegami z wygranej w Pucharze Europy i sportowego awansu do Euroligi, a indywidualnie z drugiej nagrody dla najbardziej utalentowanego koszykarza tych rozgrywek - "Wschodzącej Gwiazdy" (pierwszą otrzymał w 2021). Ostatecznie szefowie klubu z Wysp Kanaryjskich ze względów organizacyjno-finansowych nie zdecydowali się na przystąpienie do Euroligi (zastąpiła go Valencia BC).

W czwartek Partizan Mozzart Belgrad przegrał w Tel Awiwie z Maccabi 81:96. Kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka wyszedł w pierwszej piątce zespołu z Serbii, ale grał tylko niespełna pięć minut. Nie oddał rzutu, miał zbiórkę, dwie asysty i dwie straty.

MC, PAP