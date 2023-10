Legia Warszawa pokonana. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk z pierwszą wygraną

Początek spotkania był bardzo wyrównany, ale to Grupa Sierleccy Czarni mieli małą przewagę dzięki akcjom Michaela Caffeya i Szymona Wójcika. Przyjezdni odrabiali straty rzutami z dystansu Raya Cowelsa i Christiana Vitala. Odpowiadali na to po chwili Verners Kohs oraz Benas Griciunas. Ostatecznie jednak dzięki kolejnej trójce Cowelsa po 10 minutach był remis po 18. W drugiej kwarcie Ponitka, Pipes i Vital dawali osiem punktów przewagi Legii. Przerwał to dopiero po kilku minutach Michał Michalak, a później do kolejnego wyrównania doprowadził Caffey. Teraz obie drużyny grały zdecydowanie bardziej ofensywnie, a dzięki kolejnemu trafieniu z dystansu Kohsa pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:46.

W trzeciej kwarcie obie ekipy długo grały w rytmie "kosz za kosz", a wynik był bliski remisu. Po późniejszych kolejnych rzutach Raya Cowelsa przyjezdni byli lepsi o trzy punkty. Do kolejnego wyrównania doprowadzał Michael Caffey, a po rzutach wolnych Vernersa Kohsa po 30 minutach było 65:64. Kolejną część meczu zespół trenera Mantasa Cesnauskisa rozpoczął od małej serii 9:0 i po rzutach wolnych Daniela Szymkiewicza był już lepszy aż o 10 punktów! Ekipa z Warszawy miała spore problemy ze swoją ofensywą. W końcówce walczyła jednak o lepszy rezultat, w czym pomagali m. in. Holman oraz Cowels. Po zagraniu Pipesa przegrywała już tylko punktem! Później ważną dobitkę zanotował Paweł Leończyk, a na linii rzutów wolnych trafiali Caffey i Kohs. Ostatecznie Grupa Sierleccy Czarni zwyciężyli 82:80.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Legia Warszawa 82:80 (18:18, 30:28, 17:18, 17:16)

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: Mike Caffey 24, Verners Kohs 16, Michał Michalak 13, Daniel Szymkiewicz 9, Paweł Leończyk 8, MaCio Teague 6, Benas Griciunas 3, Szymon Wójcik 2, Bartosz Jankowski 1

Legia Warszawa: Raymond Cowels III 19, Christian Vital 18, Aric Holman 10, Marcel Ponitka 10, Grzegorz Kulka 7, Michał Kolenda 5, Shawn Pipes Jr. 5, Josip Sobin 4, Dariusz Wyka 2, Marcin Wieluński 0

MC, plk.pl