Nowe twarze w kadrze Probierza. Znasz je wszystkie? (ZDJĘCIA)

Zacznijmy od tego, że debiutantem w kadrze Probierza jest... sam Michał Probierz, który 12 października w wyjazdowym starciu z Wyspami Owczymi poprowadzi pierwszy raz w karierze drużynę narodową. Wcześniej były szkoleniowiec m.in. Wisły Kraków oraz Cracovii miał przetarcie z polską młodzieżówką do lat 21.

ZOBACZ TAKŻE: Kto kapitanem za Roberta Lewandowskiego? "Trzeba zbudować tego gracza"

Za Probierzem premierowe powołania do kadry. Wielkim nieobecnym jest kontuzjowany Robert Lewandowski, natomiast sam selekcjoner nie znalazł uznania dla Jana Bednarka czy Kamila Grabary. W zamian postanowił dać szanse takim zawodnikom jak Patryk Peda czy Jakub Piotrowski, którego szersza grupa kibiców może nie kojarzyć.

W gronie kadrowiczów są również inni debiutanci - Patryk Dziczek i Filip Marchwiński - znani z boisk PKO BP Ekstraklasy. Do tego należy dodać zawodników, którzy musieli dosyć długo czekać na powrót do reprezentacji. Przekonamy się, czy dostaną okazję do pojawienia się na boisku w najbliższych konfrontacjach.

Stawka obu październikowych spotkań jest ogromna. Polacy bowiem zajmują przedostatnie miejsce w grupie kwalifikacyjnej na trzy mecze do końca eliminacji. Wyprzedzamy jedynie Wyspy Owcze, z którymi zmierzymy się już za kilka dni. Następnie Biało-Czerwoni rozegrają dwa ostatnie starcia na PGE Narodowym w Warszawie - z Mołdawią oraz Czechami. Awans na Euro 2024 wywalczą dwie najlepsze drużyny.