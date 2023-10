Szymuszowski to uznane nazwisko na polskiej scenie MMA. Zawodnik ze Zgierza w przeszłości walczył m.in. w KSW, gdzie swego czasu niewiele dzieliło go od walki mistrzowskiej. W ostatnim czasie radził sobie jednak nie co gorzej - w sześciu walkach zapisał na swoim koncie tylko jedną wygraną. Po serii trzech porażek zawodnik Octopusa Łódź wrócił na zwycięskie tory na gali SCF 4, na której pokonał Sylwestra Hasnego jednogłośną decyzją sędziów.

Jego rywalem podczas piątkowej gali Revolta 4 będzie Herczyk. Zawodnik z Gdańska jest na fali trzech wygranych, a zatem stanie przed szansą na dopisanie do dorobku czwartego kolejnego zwycięstwa. W ostatnim występie 26-latek pokonał przez techniczny nokaut Tamirlana Dadaeva.

Łącznie na kibiców czeka 11 pojedynków w różnych formułach.

Relacja i wyniki na żywo gali Revolta 4: Robs Group Fight Night na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Main Event

Kamil Szymuszowski vs. Oskar Herczyk - 80 kg

Co-Main Event

Beka Tamliani vs. Klemens Ewald - 77 kg

Georgi Khuntsaria vs. Damian Szmigielski - 68 kg

Mikołaj Drążek vs. Filip Kamysz - 77 kg

Paweł Świeczkowski vs. Mateusz Kowalski - 75 kg

Tomasz Suska vs. Kacper Dembek - 72 kg

Michał Hir vs. Kamil Smetoch - 77 kg

Kacper Wydrowski vs. Dominik Żylis - 74 kg

Tomasz Manikowski vs. Konrad Bucholz - 95 kg

Rafał Stachecki vs. Piotr Cierson - 66 kg

Oliwier Lendzion vs. Piotr Zienkiewicz - 80 kg

mtu, Polsat Sport