Kościerzyna to serce Kaszub, które mocno bije dla pięściarstwa. Tu urodził się i wychował Nikodem Jeżewski, więc nie może go zabraknąć 2 grudnia podczas Rocky Boxing Night. Pięściarz nie walczył od ponad roku i powraca do współpracy z Krystianem Każyszką.

- Nigdy nie miałem problemów z dogadaniem się z Krystianem. - zaznacza Nikodem Jeżewski. - Prywatnie znamy się bardzo długo. U niego zaczynałem karierę sportową i u niego skończę. Wspólnie szukaliśmy różnych rozwiązań. Skończyło się na tym, że uda się wrócić jeszcze w tym roku, czyli 2 grudnia.

Jeżewski to były pretendent do Mistrzostwa Świata w wadze junior ciężkiej, który w Kościerzynie zadebiutuje w królewskiej kategorii.

- Faktycznie idę kategorię wyżej. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostanę gdzieś pomiędzy wagami cruiser i ciężką. Jedyne na co liczę to dobre pojedynki z mojej strony oraz na brak problemów z własnym organizmem po tak długiej przerwie. - podkreśla Jeżewski, który będzie dużym wzmocnieniem Rocky Boxing w kategorii ciężkiej. Mistrzem Polski w tej wadze jest walczący dla grupy Kacper Meyna.

- Przed Kacprem być może walka z Adamem Kownackim, na której wynik czeka właśnie Nikodem Jeżewski. Nikodem w wadze ciężkiej ma szansę na większe walki, za większe pieniądze. W grupie mamy również Artura Bizewskiego, a do Polski też w królewskiej kategorii, chce wrócić były Mistrz Świata wagi junior ciężkiej Yuri Kalenga. Każdy chce walczyć o tytuł Mistrza Polski, a ja myślę o prawdziwym turnieju wewnątrz grupy, w formule najlepszy z najlepszych. - snuje plany promotor Krystian Każyszka.

I Nikodem Jeżewski i wspomniany Artur "Bizon" Bizewski wystąpią 2 grudnia w hali Sokolnia w Kościerzynie. W ringu dołączą do nich także czołowi pięściarze Rocky Boxing: Dominik Harwankowski, Kajetan Kalinowski i Ukrainiec Max Miszczenko. Nie zabraknie walk pań. W sumie podczas gali Rocky Boxing Night kibice zobaczą 9 zawodowych pojedynków. Rywala Nikodema Jeżewskiego oraz przeciwników pozostałych pięściarzy grupa Rocky Boxing przedstawiać będzie w informacjach prasowych i w mediach społecznościowych. Bilety na galę dostępne na portalu ebilet.pl.