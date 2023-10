Babilon MMA 40. Relacja i wyniki na żywo

W walce wieczoru dojdzie do pojedynku, którego stawką będzie pas mistrzowski w kategorii lekkiej. O to trofeum powalczą Filip Lamparski i Mateusz Makarowski. Lamparski ma na koncie sześć wygranych z rzędu, z kolei Makarowski trzy. Szczególnie imponująco wygląda to w przypadku pierwszego z zawodników. W ostatnim występie Lamparski pokonał przez poddanie w pierwszej rundzie Kamila Krzewinę.

ZOBACZ TAKŻE: Legia wydała oświadczenie ws. incydentu w Alkmaar. "Nie powinno mieć to miejsca w cywilizowanym świecie"

Intersująco zapowiada się również co-main event gali w Wieliczce. W formule K-1 zmierzą się Michał Królik i Krystian Bernatowicz. Łącznie na Babilon MMA zobaczymy osiem starć - dwa półzawodowe i sześć zawodowych.

Karta walk gali Babilon MMA 40:

Walka o mistrzowski pas w wadze lekkiej (do 70 kg):



5 x 5 min - Filip Lamparski vs Mateusz Makarowski



Walka K1 w limicie wagowym do 65 kg:



3 x 3 min - Michał "Matrix" Królik vs Krystian Bernatowicz



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):



3 x 5 min - Krzysztof Mendlewski vs Kamil "Krzok" Krzewina



Walka K1 w limicie wagowym do 77 kg:



3 x 3 min – Rafał Dudek vs Patryk Kocaj



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):



3 x 5 min - Karol Bromblik vs Dawid Kuczmarski



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):



3 x 5 min - Michał Guzik vs Mikołaj Krukowski



Walka semi-pro w wadze piórkowej (do 66 kg):



3 x 3 min – Maciej Rębacz vs Radosław Czajka



Walka semi-pro w wadze słomkowej (do 52 kg):



3 x 3 min – Wiktoria Dębosz vs Weronika Cisło



Relacja i wynik na żywo gali Babilon MMA 40 od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport